Viuda de alcalde de Temoac, Morelos, es vinculada a proceso por extorsión

La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) logró que un juez vinculara a proceso a Marisol "N", viuda del alcalde asesinado de Temoac, Valentín Lavín Romero, por su presunta participación en el delito de extorsión agravada. La mujer permanecerá bajo prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso.

En contraste, el exdirector de la Policía Municipal, Geovany Emmanuel González, detenido por el mismo caso, obtuvo su libertad debido a que los elementos presentados por el Ministerio Público fueron considerados insuficientes para sostener la acusación.

De acuerdo con la FIDAI, Romero Zamora habría participado de manera activa desde julio de 2025 en actos de intimidación contra víctimas, a quienes presuntamente golpeaba y amenazaba para obligarlas a entregar fuertes sumas de dinero.

La mujer es hija de Andrea Angelina Zamora Castilla, conocida como “La Patrona”, extesorera municipal de Temoac, detenida en septiembre de 2025 junto con otras diez personas, señaladas como integrantes de la célula criminal “Los Aparicio” o “Los Huazulco”. Este grupo enfrenta procesos por delitos como secuestro exprés agravado, portación de armas de fuego, resistencia de particulares y delitos contra la salud.

Durante la audiencia celebrada este sábado, el juez determinó que no había pruebas suficientes para mantener procesado al exmando policiaco, aunque la FIDAI aseguró que continuará con las investigaciones relacionadas con esta red delictiva para desactivar su operatividad en la región oriente de Morelos.