Se forma la tormenta 'Cristina' en el Pacífico; efectos en México y Centroamérica

La temporada de ciclones 2026 en el Océano Pacífico sigue sumando actividad. La depresión tropical Tres-E incrementó la fuerza de sus vientos y se convirtió oficialmente en la tormenta tropical Cristina. El fenómeno se localiza actualmente frente a la frontera entre México y Guatemala y mantiene en alerta a las autoridades meteorológicas por su evolución y posible impacto en tierra.

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Cristina presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h con rachas que alcanzan los 95 km/h. Actualmente, el ciclón se desplaza hacia el norte a una velocidad de 9 km/h, lo que obliga a un monitoreo constante de su trayectoria.

¿Afectará la tormenta Cristina a México?

Por el momento, la tormenta Cristina no genera efectos directos en el territorio mexicano. Las bandas nubosas y el centro del sistema se mantienen alejados de las costas nacionales.

El centro del ciclón se ubica geográficamente a:

600 kilómetros al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate (frontera natural entre México y Guatemala).

al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate (frontera natural entre México y Guatemala). 160 kilómetros al oeste-suroeste de Managua, Nicaragua.

Aunque la trayectoria actual no apunta a un impacto directo en el país, el SMN recomienda a la población de Chiapas y estados del sureste mantenerse informada ante posibles cambios de ruta o desprendimientos nubosos que puedan generar lluvias aisladas.

Trayectoria EN VIVO de la tormenta Cristina

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) informó que el tercer ciclón de la temporada del Pacífico se desplazará muy cerca o a lo largo de la costa de Nicaragua, Honduras y El Salvador durante las próximas horas, extendiéndose esta condición hasta el martes.

Se prevé que Cristina se fortalezca gradualmente durante los próximos dos días. Actualmente, sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 150 kilómetros hacia afuera desde su centro, lo que amplía su radio de afectación en zonas costeras.

Centroamérica en alerta máxima por lluvias e inundaciones

A diferencia de México, los países de Centroamérica se encuentran bajo amenaza climática severa. El NHC ha emitido alertas debido a que el sistema provocará lluvias extraordinarias en toda la costa y zonas del interior de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala hasta el jueves por la mañana.

Las autoridades advierten sobre los siguientes peligros inminentes:

Acumulados de lluvia: Se esperan máximos totales de hasta 12 pulgadas (300 mm) de agua.

Se esperan máximos totales de hasta de agua. Inundaciones y deslaves: Existe un alto riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, principalmente en regiones con terreno escarpado y montañoso.

Existe un alto riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, principalmente en regiones con terreno escarpado y montañoso. Marejada ciclónica: El ciclón generará un fuerte oleaje en el litoral del Pacífico, produciendo olas grandes, destructivas y potencialmente peligrosas para las embarcaciones y comunidades costeras.

Se exhorta a la navegación marítima y a los habitantes de las zonas de riesgo en Centroamérica a seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades de protección civil locales.