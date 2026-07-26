Se descarrila carro tanque con 77 mil litros de hidrocarburo

Un carro tanque cargado con 77 mil litros de hidrocarburo se descarriló y volcó la mañana del domingo en la estación de ferrocarril de Ciudad Madero, Tamaulipas, lo que obligó a Protección Civil municipal a activar sus protocolos de prevención.

El incidente fue reportado alrededor de las 06:00 horas en la colonia Ferrocarrilera.

Ricardo Aguirre Martínez, director de Protección Civil, informó que tras una inspección al tanque se confirmó que no presentaba fisuras por lo que no se corría gran riesgo.

No obstante, de inmediato se ordenó el trasvase del combustible y se evaluó la posibilidad de evacuar a los habitantes de la zona en caso necesario.

Para ello, personal de la dependencia recorrió la colonia para elaborar un censo.

Asimismo, se notificó a los hospitales de la zona sur con el fin de que estuvieran preparados ante cualquier contingencia que pudiera salirse de control.

Las maniobras contaron con el apoyo de personal de Pemex, propietaria del hidrocarburo, y de la empresa Kansas City Southern, dueña de los carros tanque y las locomotoras.

Hasta el momento, las autoridades han reservado la información sobre las causas del descarrilamiento.

Vuelca pipa cargada con gasolina en Carretera Nacional

Por Aracely Garza

En días pasados, una pipa que transportaba gasolina terminó volcada y su conductor con múltiples lesiones en la Carretera Nacional a la altura del municipio de Linares, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados cerca de la medianoche en el kilómetro 161 cerca del cruce con el camino a Los Sabinos, en el referido ayuntamiento.

Protección Civil del estado informó que el conductor de la unidad fue valorado y trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja a la Clínica del IMSS en Allende donde era reportado en condición estable. Su identidad no fue proporcionada.

Debido a los hechos la circulación de norte a sur de la vía se cerró y elementos de la Guardia Nacional establecieron un contraflujo.

En el sitio se estaba a la espera del trasvase del producto que transportaba la pipa y se aplicó un producto retardante para minimizar los vapores.

Además, de los elementos de Protección Civil del estado también participaron en las maniobras rescatistas de Protección Civil de Linares, Bomberos de Linares y agentes de la Guardia Nacional.