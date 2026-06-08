Tormenta 'Boris' tocará tierra en Guerrero; ésta es su trayectoria

La tormenta tropical Boris impactará las costas del Pacífico mexicano en las primeras horas del martes 9 de junio. Tras un rápido incremento en la velocidad de sus vientos durante la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que el ciclón generará lluvias torrenciales en Guerrero y Oaxaca, extendiendo sus efectos hasta el centro del país.

Actualmente, el ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h con rachas de hasta 86 km/h y se desplaza hacia el norte a 6 km/h. A las 9:00 horas, su centro se ubicaba a 70 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Maldonado y a 125 kilómetros al sureste de Acapulco, donde ya se registran precipitaciones constantes y oleaje elevado.

¿A qué hora tocará tierra la tormenta Boris?

De acuerdo con las proyecciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el centro del ciclón ingresará a territorio nacional a partir de las 6:00 horas del martes 9 de junio por la zona de Acapulco, Guerrero. Al tocar tierra, se espera el ciclón presentará vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas y 85 km/h, informó el coordinador nacional del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña.

Tras su impacto, Boris avanzará sobre el territorio guerrerense perdiendo intensidad y ya en tierra el sistema se degradará a ciclón post-tropical ubicándose cerca de Técpan de Galeana, con vientos que disminuirán a un rango de 45 a 65 km/h.

Trayectoria de Boris EN VIVO

La tormenta Boris se mueve hacia las costas mexicanas, donde se prevé que ingrese a tierra durante las primeras horas del martes tras hacer un cambio en su trayectoria. Ésta es su trayectoria EN VIVO.

Estados en alerta máxima por lluvias

Las bandas nubosas de la tormenta Boris provocarán precipitaciones de diversas intensidades y riesgo de desbordamientos e inundaciones en al menos ocho entidades del país:

Lluvias torrenciales: Región sureste y costa de Guerrero; oeste y sur de Oaxaca.

Región sureste y costa de Guerrero; oeste y sur de Oaxaca. Lluvias intensas: Colima; zonas del este y sur de Jalisco; centro, costa y sureste de Michoacán.

Colima; zonas del este y sur de Jalisco; centro, costa y sureste de Michoacán. Lluvias muy fuertes: Oeste y suroeste del Estado de México.

Oeste y suroeste del Estado de México. Lluvias fuertes: Morelos y Ciudad de México.

Las autoridades recomendaron a la población extremar precauciones ante el posible incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas serranas.

Suspensión de clases y despliegue militar

Para salvaguardar a la población, la Secretaría de Educación Pública (SEP) determinó la suspensión de clases este lunes en las siguientes regiones de Guerrero:

Acapulco

Costa Chica

Costa Grande

Sierra

Centro

Montaña

Paralelamente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) activó el Plan DN-III-E en su fase de prevención. Por su parte, la Secretaría de Marina (Semar) implementó el Plan Marina en Colima, Guerrero y Oaxaca para coordinar acciones de evacuación y respuesta rápida ante el intenso oleaje proyectado.

Hasta el momento, las bandas nubosas y los efectos de la tormenta Boris se han registrado en los municipios de Acapulco, San Marcos y Florencio Villarreal, donde ya hay encharcamiento en vialidades y árboles caídos.