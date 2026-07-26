Exigen justicia para Pamela, joven que murió tras ser quemada en Nuevo León

Familiares de Pamela Yajaira “N” e integrantes del colectivo “Morras Feministas” convocaron a una manifestación pacífica este lunes para exigir justicia por la joven que fue rociada de gasolina y prendida en fuego en Juárez, Nuevo León.

El evento está programado para mañana a las 10:00 horas en la Explanada de los Héroes frente a Palacio de Gobierno.

El caso de la joven conmocionó al país ya que se reveló que conoció a través de redes sociales a un hombre que la invitó a una fiesta y posteriormente fue localizada con quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo en un terreno baldío.

La joven, que murió a causa de las lesiones que presentaba, alcanzó a declarar que fue rociada con gasolina y le prendieron fuego.

En relación con los hechos, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ejecutó el cateo de dos viviendas en el ayuntamiento de Guadalupe.

En los domicilios se aseguraron armas y drogas, así como otros indicios.

Extraoficialmente se menciona a uno de los hijos del cantante grupero Arnulfo Jr como uno de los responsables de la agresión en contra de Pamela Yajaira.

Hace un par de días, el artista declaró que se encuentra en total disposición de cooperar con las autoridades en caso de ser requerido.