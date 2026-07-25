Madre de Dafne alerta sobre fuga de otra implicada; pide denunciar al 911

La señora Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata Quintos, difundió mensajes en su cuenta de Facebook para alertar sobre el paradero de una persona presuntamente involucrada en el caso de su hija. Identificada como “Estrellita”, la mujer estaría escondida en Pueblo Viejo, Veracruz.

“Estrellita está en Pueblo Viejo, Veracruz. Llama al 911 y denuncia”, escribió en una de sus primeras publicaciones. En otra, compartió una fotografía y pidió colaboración ciudadana: “¡Urgente! Cualquier información que tengas de Estrellita Mora, llama al 911 para que la localicen. Está prófuga y se presume que está en Pueblo Viejo, Veracruz, con ‘Carmen’. Compartan urgente #JusticiaparaDafne”.

La madre de Dafne alertó en redes sobre la fuga de “Estrellita”, presunta implicada en el caso; pidió denunciar al 911 mientras continúa la audiencia contra Danna Yanina. Especial

El llamado generó una amplia respuesta en redes sociales, con usuarios asegurando haber realizado la denuncia al 911. Sin embargo, también hubo advertencias sobre el riesgo de difundir públicamente la ubicación, ya que podría poner sobre aviso a la persona señalada.

Audiencia contra Danna Yanina “N”

En paralelo, la audiencia para definir la situación jurídica de Danna Yanina “N”, cadete de la academia militar Doenitz acusada por la muerte de Dafne, fue postergada hasta el próximo lunes 27 de julio.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional a 144 horas, debido al gran número de pruebas y testigos que se presentarán. El abogado Omar Pérez Hernández explicó que el tribunal accedió para garantizar el orden del proceso y evitar contaminación en las declaraciones.

“Son como 30 testigos, entonces el lunes va a ser algo maratónico; hasta la juez dijo que nos viniéramos preparados”, declaró el litigante. La jueza, además, tomó medidas estrictas para agilizar la diligencia, limitando al máximo los descansos o recesos, ya que el plazo vence ese mismo día.