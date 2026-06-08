Se forma tormenta tropical Boris frente a Guerrero; alertan por posibles deslaves e inundaciones

La depresión tropical Dos-E evolucionó durante la madrugada de este lunes a la tormenta tropical Boris, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El sistema se ubica frente a las costas de Guerrero y ocasionará lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado en varios estados del Pacífico mexicano.

A las 03:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de la tormenta tropical Boris se localizó aproximadamente a 135 kilómetros al sureste de Acapulco y a 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado, Guerrero.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de hasta 85 kilómetros por hora, con desplazamiento que mantiene bajo vigilancia a las comunidades costeras del sur del país.

Estados afectados por Boris: lluvias, viento y oleaje

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN y la Conagua, durante las próximas horas se esperan.

Lluvias previstas por estado

Guerrero: lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros, principalmente en el occidente y la costa.

Michoacán: lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el sureste y litoral.

Oaxaca: precipitaciones intensas en el suroeste del estado.

Jalisco y Colima: lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros.

Los especialistas advierten que estos acumulados podrían registrarse en pocas horas, aumentando el riesgo para la población.

Boris presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de hasta 85 kilómetros por hora. Cuartoscuro/Carlos Alberto Carbajal

¿Cuáles son los riesgos por la tormenta tropical Boris?

El principal peligro asociado a la tormenta tropical Boris no es únicamente el viento, sino las intensas precipitaciones que podrían provocar.

Deslaves en zonas montañosas.

Incremento en los niveles de ríos y arroyos .

Desbordamientos de cauces.

Inundaciones en zonas urbanas y áreas bajas.

La experiencia de eventos similares en el Pacífico mexicano muestra que las lluvias extremas suelen generar mayores afectaciones que la fuerza del propio ciclón.

Pronóstico de viento y oleaje en las costas del Pacífico

Además de las lluvias, el sistema ocasionará condiciones marítimas adversas.

Rachas de viento

De 70 a 90 km/h en las costas de Guerrero y el occidente de Oaxaca .

De 50 a 70 km/h en Jalisco, Colima y Michoacán.

Altura del oleaje

De 4 a 5 metros en las costas de Guerrero y Oaxaca.

De 3 a 4 metros en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Estas condiciones representan un riesgo para embarcaciones menores y actividades turísticas en las playas.

Zona de prevención por efectos de tormenta tropical

Las autoridades mantienen activa la zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

La recomendación es permanecer atentos a la evolución del fenómeno y seguir únicamente la información emitida por fuentes oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las autoridades de Protección Civil exhortan a la población a.