Defensa tiene a 33 mil 500 elementos en alerta ante Boris

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Ante la presencia de la tormenta tropical Boris y con motivo de las afectaciones provocadas por la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) mantiene en alerta a 33 mil 500 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional para la aplicación del Plan DN-III-E, en su fase de prevención, en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

La dependencia detalló que el personal cuenta con el apoyo de equipo, material y vehículos, y que, en conjunto con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, realiza juntas de coordinación e intercambio de información.

Asimismo, el personal castrense realiza recorridos de vigilancia en las zonas de riesgo, labores de despeje en la Autopista del Sol, Chilpancingo-Acapulco, en Guerrero, y en la carretera Oaxaca-Tehuantepec, así como el monitoreo de ríos y cuerpos de agua.

La Defensa también tiene a disposición la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres, integrada por nueve unidades de maquinaria pesada y cinco helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana para el traslado de personas e insumos mediante el establecimiento de puentes aéreos; así como una cocina comunitaria y una tortilladora con capacidad para elaborar 2 mil 500 raciones calientes diarias, además de una planta potabilizadora con capacidad para distribuir mil litros por día.

Junto con ello, la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres (F.A.C.D.) se encuentra en situación de alerta en el Valle de México con más de mil 300 efectivos; asimismo, el Centro Estratégico Militar de Acopio de la Defensa, ubicado en la Primera Zona Aérea Militar, en Santa Lucía, Estado de México, cuenta con una reserva de 8 mil 798 despensas, 14 mil 840 canastas alimentarias, 25 mil 308 litros de agua embotellada y 15 mil 448 paquetes de enseres para ser distribuidos entre la población cuando se requiera.