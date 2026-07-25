Capturan a excomandante municipal por homicidios y extorsiones

Las autoridades de Veracruz confirmaron la detención de Levy “N”, excomandante de la Policía Municipal de Atoyac, capturado este sábado en la Ciudad de México tras más de un año prófugo.

Su aprehensión ocurre en el marco de una investigación que exhibió la penetración de grupos criminales en corporaciones municipales y la operación de una red de protección policial en la zona centro del estado.

Levy N es señalado como autor intelectual y material de la sustracción y asesinato de dos detenidos el 4 de enero de 2023. De acuerdo con la Fiscalía, los hombres fueron sacados de la comandancia municipal bajo su mando y posteriormente hallados sin vida en un camino de terracería.

La carpeta de investigación también lo vincula con extorsiones sistemáticas a comerciantes y productores de Potrero Nuevo, así como con la entrega de información y cobertura a un grupo delictivo que disputaba el control de la región.

Su nombre reapareció con fuerza tras un enfrentamiento ocurrido el pasado 27 de octubre de 2025, cuando un operativo estatal derivó en la muerte de cuatro personas —entre ellas “El Lalo”, presunto jefe de plaza— y la detención de 11 policías municipales. Ese día, Levy “N” logró escapar y desde entonces permanecía prófugo. La Fiscalía lo incluyó en su lista de objetivos prioritarios, al considerarlo pieza clave en la estructura policial criminalizada que operaba en Atoyac y municipios vecinos. Ofrecían una recompensa de 350 mil pesos.

La captura se realizó mediante un operativo conjunto entre la Policía Ministerial de Investigación de Córdoba, autoridades capitalinas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes lo ubicaron en un domicilio de la alcaldía Iztapalapa.

Tras su detención, fue trasladado a Veracruz y puesto a disposición de un Juez de Control en el penal de La Toma, en Amatlán de los Reyes, donde enfrentará el Proceso Penal 133/2026 por homicidio doloso calificado, extorsión y delincuencia organizada.

La Fiscalía sostiene que su aprehensión permitirá desarticular la red de protección policial que operaba en la región y avanzar en la judicialización de otros mandos y exfuncionarios municipales implicados en hechos violentos, desapariciones y cobros ilegales, entre los que se encuentran Carlos Alberto Ventura de la Paz, expresidente municipal de Atoyac, capturado el pasado 1 de enero; así como Juan Carlos "N", segundo comandante de la policía municipal y José Alfredo "N", alias Kacetero, quien es señalado como generador de violencia en la región y también detenido en la Ciudad de México el pasado mes de marzo.