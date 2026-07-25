Ponen fecha para determinar la situación legal de Dana Yanina en el caso de Dafne

La audiencia para definir la situación jurídica de Danna Yanina “N”, la cadete de la academia militar Doenitz acusada por la muerte de la niña Dafne Zapata Quintos, fue postergada hasta el próximo lunes 27 de julio. La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional a 144 horas debido al gran número de pruebas y testigos que se presentarán.

Omar Pérez Hernández, abogado de la joven, explicó que el tribunal accedió a la petición para evitar que las declaraciones se contaminen y garantizar el orden del proceso.

Son como 30 testigos, entonces el lunes va a ser algo maratónico; hasta la juez dijo que nos viniéramos preparados”, declaró.

El litigante adelantó que la jueza tomó medidas estrictas para agilizar la diligencia, entre ellas limitando al máximo los descansos o recesos, ya que el plazo vence justamente ese día.

Solo acudieron 9 testigos

El equipo legal detalló que este sábado no se logró el avance esperado porque de las personas citadas a declarar, solo se presentaron nueve. Entre quienes faltaron hay menores de edad y adultos mayores.

Ante la inasistencia de los adolescentes, los abogados lanzaron un exhorto público para que acudan sin temor.

Tenemos conocimiento de que hay más niños vulnerados. No queremos que esto siga pasando; si dejan libres a estas personas, esto no va a parar. Es un llamado a que se acerquen con sus padres, porque hay muchas víctimas y se está revictimizando a alguien. Los agresores están afuera”, señalaron.

Desalojan momentáneamente a la madre de Dafne

Durante el reinicio de la diligencia, Alejandra Quintos, madre de la víctima, fue sacada de la sala de audiencias.

La mujer explicó que tanto ella como su pareja recibieron la indicación de desalojar porque están registrados como testigos dentro de la carpeta de investigación.

Minutos más tarde, las autoridades le permitieron reingresar al recinto.

El DIF llama a denunciar

Por otra parte, Antonia de Jesús Cuervo Torres, procuradora del Sistema DIF en Ciudad Madero, acudió al centro de justicia con un equipo de psicólogos para apoyar a los menores citados; sin embargo, estos no se presentaron.

La funcionaria hizo un llamado urgente a las familias y a los niños que en su momento manifestaron en redes sociales haber sido víctimas de vejaciones en academias de corte militar.

La situación es grave. Exhortamos a los niños y a las niñas a acercarse para brindarles asesoría, acompañamiento y ayudarlos a formalizar la carpeta de investigación”, indicó.

El reencuentro familiar

En un respiro para la familia de la acusada, Ofir Cruz Melo, padre de Danna Yanina, relató que luego de una larga agonía por el aislamiento, finalmente la autoridad les permitió ver a su hija por unos momentos.