Rescatan a jóvenes en Acultzingo

Cuatro jóvenes de Tlaxcala fueron rescatados tras desaparecer en circunstancias que las autoridades califican como “de alto riesgo”. El operativo en el que participaron Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército y policía municipal ingresó a la zona montañosa de Acultzingo, donde los muchachos fueron hallados con vida, pero bajo presunto control de terceros.

Las primeras indagatorias apuntan a que viajaron por una oferta laboral no verificada, una ruta que en esa región ha sido utilizada por grupos delictivos para captar o retener personas. Los cuatro quedaron bajo resguardo institucional y serán trasladados a Tlaxcala para su valoración médica y declaración ministerial.

La Fiscalía de Veracruz abrió carpeta por privación ilegal de la libertad, mientras fuerzas federales mantienen presencia en la zona ante la posibilidad de que existan más víctimas. Autoridades tlaxcaltecas ya fueron notificadas.

El despliegue inició tras una denuncia anónima que permitió acotar la búsqueda hacia un punto específico de la zona serrana. Elementos de Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Municipal y Protección Civil ingresaron por brechas y caminos de terracería hasta ubicar a los jóvenes, quienes habían sido reportados como desaparecidos después de viajar por una supuesta oferta laboral.

Las autoridades informaron que los cuatro fueron encontrados desorientados y vulnerables, pero sin lesiones graves. Fueron trasladados al DIF Municipal de Acultzingo para valoración médica y psicológica, y posteriormente serán llevados a Tlaxcala para rendir declaración ministerial.

La Fiscalía de Veracruz abrió una carpeta por privación ilegal de la libertad, al considerar que las circunstancias de la desaparición podrían estar vinculadas con redes de captación delictiva que operan en corredores montañosos entre Veracruz y Puebla.

Fuentes de seguridad señalaron que la ruta utilizada por los jóvenes —una camioneta blanca de redilas acompañada por otro vehículo gris— coincide con patrones detectados en otros casos de movilidad forzada en la región.

Esta región ha sido escenario de operativos recientes por desapariciones, traslados irregulares y reportes de retención de personas. Su geografía, marcada por barrancas profundas y comunidades aisladas, complica las labores de búsqueda y facilita el movimiento de grupos delictivos.