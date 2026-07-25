Ante examen polémico, UNAM garantiza elección de carrera por pase reglamentado

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aclaró que los egresados de su sistema de bachillerato que obtuvieron un lugar en licenciatura mediante la modalidad de Pase Reglamentado para el ciclo escolar 2026-2027/1 no requieren realizar la entrega presencial de documentos, por lo que la asignación de sus carreras se mantiene firme y sin alteraciones.

A través de un comunicado este 25 de julio, la institución dio a conocer los alumnos provenientes de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) deberán únicamente mantenerse a la espera de las fechas para la formalización de la inscripción e inicio de actividades académicas, las cuales se difundirán a través de los canales institucionales.

Lo anterior, tras la suspensión provisional de los trámites de entrega documental e inscripción que estaban programados para iniciar este lunes 27 de julio.

Esa medida fue instruida por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, quien convocó a una Comisión Técnica de especialistas para someter a auditoría y revisión el desarrollo del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026. La revisión busca garantizar la certeza, la transparencia y la equidad en la asignación de lugares para quienes aplicaron el examen general de admisión.

La UNAM aclaró que el proceso de auditoría técnica atañe exclusivamente al concurso por examen, mientras que los derechos de ingreso adquiridos por la vía del Pase Reglamentado permanecen vigentes y resguardados en los términos normativos de la institución.