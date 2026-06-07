SEG suspende clases en Guerrero por depresión tropical Dos-E

Guerrero vuelve a activar sus protocolos de prevención frente a un fenómeno hidrometeorológico de alto impacto. La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) informó la suspensión de clases para este lunes 8 de junio en seis regiones de la entidad, como medida preventiva ante la evolución de la depresión tropical Dos-E, sistema que podría convertirse en la primera tormenta tropical de la temporada.

La decisión fue tomada con base en las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que alertó sobre la posibilidad de lluvias extraordinarias, inundaciones repentinas y deslaves en diversas zonas del estado.

¿En qué regiones se suspenden las clases?

La suspensión aplica para todos los niveles educativos en las siguientes regiones:

Sierra

Costa Grande

Acapulco

Costa Chica

Centro

La Montaña

Las autoridades educativas señalaron que la prioridad es salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, ante un escenario meteorológico que podría complicar la movilidad y generar riesgos en carreteras, comunidades rurales y zonas urbanas.

¿Qué está ocurriendo con la Depresión Tropical Dos-E?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema evolucionó a Depresión Tropical Dos-E frente a las costas del Pacífico mexicano y mantiene una trayectoria que podría llevarlo a fortalecerse durante las próximas horas.

Su centro se localiza frente al litoral de Guerrero, mientras una zona de prevención por efectos de tormenta tropical permanece activa desde Lagunas de Chacahua, en Oaxaca, hasta Tecpan de Galeana, en Guerrero.

Paralelamente, una segunda zona de baja presión frente a las costas de El Salvador continúa bajo vigilancia debido a su potencial de desarrollo ciclónico, lo que incrementa la humedad y la inestabilidad atmosférica sobre el sur del país.

Comunicado sobre la suspensión de clases en Guerrero. Especial

¿Cuáles son los principales riesgos?

Las autoridades advierten que las precipitaciones previstas podrían generar afectaciones importantes, especialmente en regiones montañosas y de alta vulnerabilidad.

Entre los riesgos identificados destacan:

Inundaciones repentinas.

Desbordamiento de ríos y arroyos.

Deslizamientos de tierra.

Caída de árboles y postes.

Interrupciones en caminos y carreteras.

Encharcamientos severos en zonas urbanas.

La experiencia reciente de Guerrero con fenómenos como los huracanes Otis y Erick ha llevado a reforzar las medidas preventivas y a privilegiar acciones anticipadas antes de que el sistema alcance tierra.

Operativo preventivo en Guerrero y Oaxaca

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que las Misiones de Enlace y Coordinación permanecen desplegadas en Guerrero y Oaxaca para dar seguimiento a la evolución del fenómeno y coordinar acciones entre autoridades federales, estatales y municipales.

Como parte de estas labores, la Secretaría de Marina realiza trabajos de dragado y limpieza en cuerpos de agua considerados estratégicos para disminuir riesgos de inundación, mientras brigadas estatales supervisan cauces, puentes y zonas con antecedentes de afectaciones durante temporadas de lluvia.

El llamado de las autoridades

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y a reforzar medidas básicas de prevención.

Entre las principales recomendaciones se encuentran asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantener limpias coladeras y desagües, evitar cruzar corrientes de agua y permanecer en lugares seguros durante las lluvias más intensas.

También se pidió prestar atención especial a personas adultas mayores, menores de edad y animales de compañía, así como preparar documentos importantes y artículos esenciales en caso de una eventual evacuación.

Una medida preventiva ante un escenario de alta incertidumbre

La suspensión de actividades escolares refleja la estrategia de prevención adoptada por las autoridades ante un fenómeno que aún podría intensificarse.

Especialistas del Servicio Meteorológico Nacional han advertido que las lluvias previstas para las próximas horas podrían alcanzar niveles poco habituales para el inicio de la temporada ciclónica, por lo que reducir la movilidad y evitar desplazamientos innecesarios constituye una de las principales herramientas para disminuir riesgos.

En un estado donde los eventos meteorológicos recientes han dejado profundas huellas materiales y sociales, la prevención vuelve a convertirse en la primera línea de defensa frente a la fuerza de la naturaleza.