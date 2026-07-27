"Todas las opciones están en la mesa": rector pide celeridad a comisión que revisará examen de UNAM

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas instaló la Comisión Técnica que evaluará de manera integral el procedimiento del examen y los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026.

Esto, luego de que Excélsior dio a conocer anomalías en los resultados, como puntajes inusualmente altos en carreras de alta demanda, como Medicina.

Las áreas responsables del examen entregaron un primer informe técnico a la comisión, cuyos integrantes, dijo Lomelí, cuentan con absoluta libertad para solicitar la información adicional que juzguen conveniente y para mandar llamar a las y los funcionarios universitarios involucrados en el desarrollo de la prueba.

Todas las opciones están sobre la mesa

El rector aseguró que la institución mantiene una postura abierta y receptiva para corregir y transparentar lo sucedido ante la sociedad.

Todas las opciones están sobre la mesa, sostuvo al reafirmar que ninguna está descartada.

La Universidad está interesada, en primer lugar, en esclarecer lo que ocurrió, en explicarle de manera clara a la sociedad qué pasó y por qué pasó, sostuvo.

Reproducir Aspirantes y padres de familia marcharon este lunes a la Torre de Rectoría para exigir al personal administrativo de la UNAM la aplicación presencial del examen de ingreso a licenciatura.

Lomelí señaló que la prioridad institucional es defender el esfuerzo de los jóvenes que estudiaron para ganarse un lugar, frente a cualquier intento de irregularidad.

"No podemos permitir que el acceso a la Universidad se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de las y los aspirantes que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior", aseveró.

Urgencia de certeza

Aunque el rector aclaró que las investigaciones internas y la determinación de responsabilidades continuarán hasta sus últimas consecuencias, instó a los especialistas a emitir sus conclusiones en los próximos días.

El objetivo es fijar una ruta clara que resuelva la situación de miles de familias que se encuentran a la espera de una resolución.

Los inconformes salieron de la Facultad de Medicina Brenda Salas

Asimismo, destacó que este ejercicio servirá para extraer lecciones útiles para el conjunto del sistema de educación superior del país en materia de seguridad procedimental.

Perfiles de alto nivel

La Comisión Técnica está encabezada por el Eduardo Bárzana García (exsecretario general de la UNAM e investigador emérito) como presidente, y por Joaquín Narro Lobo como secretario técnico.

El grupo de trabajo está conformado por 16 académicas, investigadores y especialistas de diversas disciplinas como biotecnología, evaluación educativa, matemáticas, derecho, inteligencia artificial y ética universitaria: