Aseguran 200 kilos de metanfetamina en carretera de Sonora

Como resultado del trabajo coordinado entre instituciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad, que diariamente encabeza el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, se dio a conocer el aseguramiento de aproximadamente 200 kilos de una sustancia similar a la metanfetamina, en hechos ocurridos en la carretera federal 02 en el municipio de Caborca.

La diligencia fue encabezada conjuntamente por agentes de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes atendieron una denuncia anónima que dio pie a detectar el cargamento ilícito.

En el punto de revisión localizado en el kilómetro 120+000, en el tramo carretero Caborca-Sonoyta, fue interceptado el operador de un tractocamión de una empresa de paquetería, quien transportaba 444 bolsas que contenían una sustancia granulada y cristalina, con características propias de la metanfetamina, las cuales dieron un peso aproximado de 200 kilogramos.

La persona detenida y el narcótico asegurado fueron puestos bajo resguardo del Ministerio Público Federal, siendo la autoridad que llevará a cabo la investigación y realizará las diligencias pertinentes conforme a la ley.

La Mesa Estatal de Seguridad refrenda su compromiso de mantener acciones permanentes de inteligencia, coordinación y operativos conjuntos para combatir el tráfico de drogas, debilitar las estructuras del crimen organizado y proteger la seguridad de las familias sonorenses.