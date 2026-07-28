Dan 12 años de cárcel a tres personas por trasportar a 98 migrantes

A 12 años de prisión fueron sentenciados tres sujetos por transportar a 98 migrantes indocumentados en Saltillo, Coahuila.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los condenados son Ramón “N”, Luis “N” y Erick “N”, detenidos cuando transportaban a los extranjeros en un autobús sin documentos que acreditaran su legal estancia en el país.

En audiencia de juicio oral, la dependencia federal aportó los elementos de prueba necesarios ante el juez de control, quien dictó sentencia condenatoria para Ramón “N”, Luis “N” y Erick “N” de 12 años de prisión, así como el pago de una multa de 7500 Unidades de Medida de Actualización (UMA) en los términos solicitados.

La investigación se inició luego de recibir un Informe Policial Homologado (IPH), suscrito por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quien detuvo a los procesados en el ejido Tanque Escondido, en Saltillo.

Condenan a 12 años a sujeto que traficaba migrantes

Días atrás, por el delito de tráfico de personas, un sujeto fue condenado a 12 años de prisión por la Fiscalía General de la República (FGR) en Coahuila.

Lo anterior luego del hallazgo de 15 pasajeros de nacionalidad extranjera que fueron localizados en un vehículo en un puesto de revisión militar, el hallazgo se realizó en la antigua garita del kilómetro 53 de la carretera federal 57, en el municipio de Piedras Negras.

En audiencia de juicio oral en contra de José “N”, la dependencia federal aportó los elementos de prueba necesarios ante el juez de control, quien dictó la sentencia condenatoria, también fijo el pago de una multa de siete mil 500 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a 879 mil 825 pesos, en los términos solicitados.

Ninguno de los migrantes que viajaban en el vehículo contaba con documentación que acreditara su legal estancia en el país.

Aseguraron que habían pagado el viaje para ser llevados a Estados Unidos, por lo que el conductor de la camioneta quedó detenido y fue puesto a disposición de la autoridad federal en la entidad.

El agente del Ministerio Público de la Federación inició la indagatoria con motivo de la recepción del Informe Policial Homologado (IPH), presentado por los primeros respondientes, que en este caso fueron de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).