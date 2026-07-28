Detienen en Mazatlán a presunto jefe regional del Cártel de Sinaloa, Adrián “N”, “El 20”

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Elementos del Ejército Mexicano detuvieron esta noche a Adrián “N” (a) “El 20”, señalado como presunto jefe regional del Cártel de Sinaloa, y responsable de participar en agresiones a militares, entre ellas las ocurridas el 17 de octubre de 2019, durante el llamado “Cualiacanazo”, cuando se intentó detener a Ovidio Guzmán, “El Ratón”, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que, de acuerdo con las investigaciones, “El 20” participó también en los enfrentamientos ocurridos el 5 de enero de 2023, cuando finalmente fue capturado el heredero de El Chapo Guzmán, y en los que murieron 20 integrantes de la Defensa.

Se indicó que Adrián “N” encabezó la emboscada ocurrida el 30 de septiembre de 2016, en Culiacán, en la que perdieron la vida cinco elementos del Ejército Mexicano.

De acuerdo con las investigaciones, El 20 se desempeñaba como jefe regional del Cartel de Sinaloa, con operaciones en Mazatlán, Villa Unión, El Palmito, El Rosario, La Concordia y Escuinapa.

El sospechoso fue detenido junto con otra persona, y a ambos se les aseguraron dos ametralladoras calibre 7.62 milímetros (mm), cuatro armas de fuego largas, 30 cargadores, 2 mil 158 cartuchos, un vehículo y diverso equipo táctico.

La captura de Adrián “N” es resultado de trabajos de Inteligencia Central Militar de la Defensa, en coordinación con la Guardia Nacional y las secretarías de Marina-Armada de México (Marina), y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

La captura se concretó durante un operativo de precisión en la localidad de Villa Unión, del municipio de Mazatlán, como parte de las acciones en contra de operadores relevantes del también llamado “Cartel del Pacífico”.

Su detención se suma a la detención de Gabriel “N”, alias “Gabito”, a quien se le vincula con el secuestro y homicidio de seis trabajadores y cuatro proveedores de una empresa minera en la entidad, del 23 de enero de 2026.

También está vinculado a la desaparición de cuatro turistas del Estado de México, el 3 de febrero del presente año, en Mazatlán, y al fallecimiento de Cristhian “N”, “El Texas”, jefe de plaza en Culiacán, durante una operación para su detención, representando un impacto significativo en contra de las capacidades operativas y logísticas de este grupo delictivo.

El 20 y su presunto cómplice quedaron a disposición de la FGR con sede en Mazatlán, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.