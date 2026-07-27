Importante que se resuelva pronto para dar certidumbre: Sheinbaum sobre examen de la UNAM

A través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció apoyo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ante la crisis derivada por las irregularidades detectadas en la aplicación del examen de admisión a nivel superior.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, la titular del Poder Ejecutivo afirmó que la solución de este conflicto está en manos de la institución educativa y no de su gobierno.

“No puedo yo decir en qué y en qué no estoy de acuerdo, es una decisión que le corresponde a la UNAM no a la presidenta de la República; es una institución autónoma, de mucho prestigio, les ocurrió este problema y tienen que darle una solución.

Y confiamos en que buscarán la mejor solución lo más pronto posible para poder dar certidumbre a todos los que quieren entrar a la UNAM”, afirmó Sheinbaum.

La UNAM suspendió de manera provisional las inscripciones para estudiantes de primer ingreso a todas las licenciaturas del ciclo escolar 2026-2027 Cuartoscuro

La presidenta reconoció no contar con la suficiente información sobre lo ocurrido con los resultados del examen de admisión al nivel superior de la Máxima Casa de Estudios, pero ofreció el apoyo de la SEP, al rector Leonardo Lomelí Venegas.

Bueno, entiendo que ellos tienen que resolverlo, ¿no? Además, no tengo tanta información de cómo se dio esta situación. Pero sí es importante que se resuelva pronto, para poder dar certidumbre a todos los jóvenes que quieren entrar a la UNAM”, dijo la mandataria.

En la conferencia, Sheinbaum preguntó al titular de la SEP, Mario Delgado, y al subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, sobre el contacto que han tenido con el rector.

“La última información que tenemos es que las inscripciones que iban a ocurrir a partir de hoy, por lo menos, están propuestas; están evaluando qué es lo que van a hacer. Qué medidas van a tomar y estamos ahí para apoyarlos en lo que en lo que sea necesario”, comentó Delgado.

El subsecretario Villanueva comentó que las autoridades universitarias explicaron las condiciones en las que se realizó el examen de admisión, con el uso de tecnología que ha funcionado en otros casos.

“En otras instituciones se ha hecho (el examen) virtual y ha funcionado perfectamente al revés. Hay muchos casos muy positivos que han subido la cantidad de aspirantes a partir de que las instituciones cambian a modelos virtuales para hacer el trámite de admisión. Pero es la parte tecnológica también mezclada con la parte digamos académica o de los reactivos.

Entonces, lo que entiendo es que efectivamente se conformó un comité que va a evaluar las dos partes, se va a hacer una revisión tecnológica, porque esa plataforma a través de inteligencia artificial revisa que no haya un fraude académico; se tiene que revisar la parte tecnológica, pero también la parte de los reactivos es muy importante que los reactivos se cambien que se utilicen distintos reactivos”, comentó Villanueva.