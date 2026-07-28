Empresa del examen de la UNAM pone la lupa en la seguridad académica

La empresa Territorium Life, responsable de la plataforma utilizada para el examen de ingreso a licenciatura 2026 de la UNAM, solicitó formalmente una audiencia con la Comisión Técnica encargada de revisar el proceso de admisión, con el propósito de presentar la información técnica que, asegura, obra en su poder sobre la aplicación de la prueba.

En una carta dirigida al presidente de la Comisión, Eduardo Bárzana García, la empresa afirma que hasta ahora no ha tenido oportunidad de exponer directamente ante ese órgano la información relacionada con el ámbito de su participación y solicita colaborar con el análisis que realiza la Universidad.

“Hasta la fecha, Territorium no ha tenido la oportunidad de exponer directamente ante la Comisión la información técnica correspondiente a su ámbito de participación”, señala el documento.

En el escrito, la empresa sostiene que la integridad de un examen de alta demanda no depende exclusivamente de la infraestructura tecnológica, sino de la combinación de dos elementos: la seguridad tecnológica y la seguridad académica.

Explica que la primera comprende aspectos como la verificación de identidad, la supervisión de la aplicación, los registros de actividad y la detección de comportamientos atípicos, mientras que la segunda se relaciona con la construcción de versiones equivalentes del examen, la aleatorización de reactivos, la variación en el orden de las preguntas y el control de su exposición entre distintos grupos y horarios.

Incluso, advierte que, aun cuando una plataforma tecnológica funcione correctamente, la repetición de un mismo conjunto de preguntas o de una misma secuencia puede incrementar progresivamente la exposición del contenido del examen, un riesgo que, afirma, es reconocido tanto en evaluaciones presenciales como digitales.

Territorium sostiene que durante el proceso de admisión la plataforma operó conforme a lo previsto, atendió de manera simultánea a más de 10 mil participantes por turno y ejecutó los requerimientos tecnológicos y de seguridad establecidos para la aplicación.

La empresa señala que la experiencia acumulada en millones de evaluaciones y la información generada durante la aplicación del examen pueden aportar elementos útiles para el trabajo de la Comisión Técnica y para la formulación de recomendaciones que fortalezcan futuros procesos de admisión.

Finalmente, asegura que su intención no es interferir en la independencia de la Comisión, sino contribuir con evidencia tecnológica, académica y operativa que permita realizar una revisión integral de lo ocurrido durante el proceso de ingreso 2026.