Lluvias muy fuertes y calor sofocante amenazan a México este miércoles

Un escenario de contrastes meteorológicos se prevé para este miércoles, con la presencia de lluvias muy fuertes, rachas de viento y olas altas en varios puntos del país, a la par de un ambiente de caluroso a extremadamente caluroso en el norte del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones climáticas serán impulsadas por la combinación del monzón mexicano, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el avance de la onda tropical número 22 sobre la península de Yucatán, mientras que la onda tropical número 21 dejará de afectar al país.

¿Dónde lloverá más este miércoles?

Se prevén lluvias muy fuertes (con posibles descargas eléctricas y caída de granizo) en:

Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Sinaloa (norte y sur), Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (este y suroeste), Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (sur).

Lluvias fuertes:

Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), Guanajuato (suroeste), Estado de México (centro y oeste), Guerrero (norte y oeste), Morelos, Puebla (este y sur), Veracruz (centro), Campeche (sureste) y Quintana Roo (sur).

Chubascos:

Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala,

Lluvias aisladas:

, Tabasco y Yucatán.

Baja California, Baja California Sur, Coahuila y Nuevo León.

Vientos fuertes y oleaje elevado

Se esperan rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí. En el resto del país, los vientos oscilarán entre los 30 y 50 km/h.

Por otro lado, el mar registrará condiciones de riesgo:

Oleaje de 2 a 3 metros: Costa occidental de la península de Baja California.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: Costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Onda de calor: Termómetro superará los 45 °C

Pese a las precipitaciones, la ola de calor mantendrá ambiente sofocante principalmente en los estados del norte.

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

De 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

De 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato y Quintana Roo.

Las autoridades de Protección Civil recuerdan a la población mantenerse hidratada, utilizar ropa clara de manga larga, evitar la exposición prolongada a la radiación solar y prestar especial cuidado a niños, adultos mayores y mascotas.