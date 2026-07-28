Lluvias muy fuertes y calor sofocante amenazan a México este miércoles
El monzón mexicano y la onda tropical 22 provocarán lluvias intensas a muy fuertes en al menos 19 entidades del país.
Un escenario de contrastes meteorológicos se prevé para este miércoles, con la presencia de lluvias muy fuertes, rachas de viento y olas altas en varios puntos del país, a la par de un ambiente de caluroso a extremadamente caluroso en el norte del territorio nacional.
De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones climáticas serán impulsadas por la combinación del monzón mexicano, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el avance de la onda tropical número 22 sobre la península de Yucatán, mientras que la onda tropical número 21 dejará de afectar al país.
¿Dónde lloverá más este miércoles?
Se prevén lluvias muy fuertes (con posibles descargas eléctricas y caída de granizo) en:
Lluvias fuertes:
Chubascos:
Lluvias aisladas:
Vientos fuertes y oleaje elevado
Se esperan rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí. En el resto del país, los vientos oscilarán entre los 30 y 50 km/h.
Por otro lado, el mar registrará condiciones de riesgo:
Onda de calor: Termómetro superará los 45 °C
Pese a las precipitaciones, la ola de calor mantendrá ambiente sofocante principalmente en los estados del norte.
Las autoridades de Protección Civil recuerdan a la población mantenerse hidratada, utilizar ropa clara de manga larga, evitar la exposición prolongada a la radiación solar y prestar especial cuidado a niños, adultos mayores y mascotas.