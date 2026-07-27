Aspirantes inconformes con examen de admisión de la UNAM marchan en CU

Aspirantes inconformes, apoyados por sus padres de familia, se movilizaron para denunciar presuntas anomalías en el primer examen de admisión de la UNAM realizado 100% en línea.

La protesta surge tras la publicación de resultados el pasado 17 de julio, fecha a partir de la cual comenzaron a señalarse irregularidades estadísticas. Los manifestantes denuncian que, a pesar de haber obtenido puntajes competitivos, fueron excluidos del proceso. Asimismo, expresaron su malestar por el incremento en la puntuación mínima requerida y la falta de recursos económicos para buscar alternativas en instituciones privadas.

El descontento se agudizó tras las denuncias en redes sociales sobre posibles estrategias para evadir la supervisión remota durante la prueba. El pasado viernes, el rector Leonardo Lomelí Vanegas anunció la suspensión provisional de las inscripciones para todas las licenciaturas, una medida que mantiene en incertidumbre a más de 50 mil estudiantes seleccionados, incluidos los 21 mil 962 aceptados mediante el Concurso de Selección.

La protesta exige el retorno definitivo a los exámenes de admisión presenciales en futuras convocatorias. Brenda Salas

Exigencias de la comunidad

Durante el recorrido de la marcha, los manifestantes exigieron a las autoridades universitarias una serie de acciones concretas:

Realizar una auditoría integral al proceso de admisión del ciclo 2026.

al proceso de admisión del ciclo 2026. Presentar una explicación técnica detallada sobre el funcionamiento de la plataforma digital utilizada.

sobre el funcionamiento de la plataforma digital utilizada. Revisar los exámenes que fueron invalidados.

que fueron invalidados. El retorno definitivo a los exámenes de admisión presenciales en futuras convocatorias.

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Actualmente, la UNAM ha convocado a una Comisión Técnica de expertos para analizar el desarrollo del examen, aunque hasta el momento la institución no ha confirmado si los resultados serán anulados o si se deberá repetir la prueba.