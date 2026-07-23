Alcalde de Fresnillo comparecerá por investigación del multihomicidio de 10 personas

El presidente municipal de Fresnillo, Javier Torres, fue citado a comparecer este viernes ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas como parte de las investigaciones por el multihomicidio de diez personas ocurrido el sábado pasado en los municipios de Saín Alto, Morelos y Pánuco, donde cinco de las víctimas fueron colgadas de un puente.

Junto con el alcalde también deberán rendir declaración otros dos funcionarios municipales, con el objetivo de esclarecer una posible relación del gobierno de Fresnillo con un presunto esquema de extorsión que ha surgido durante las investigaciones.

El fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho, informó que, de acuerdo con los primeros resultados de cateos, trabajos de campo y el análisis de registros telefónicos, nueve de las diez víctimas abandonaron voluntariamente sus domicilios y se reunieron antes de ser asesinadas: "Algunos se ausentan de su domicilio desde el 16, otros desde el 17 y uno más el día 18. Del único que ya tenemos un dato de prueba de que fue privado de la libertad es del empresario reconocido Castrejón. De los demás, con base en las entrevistas realizadas a familiares y testigos, ninguno fue privado de la libertad”, señaló.

El fiscal agregó que las investigaciones permitieron establecer que, al menos, algunas de las víctimas participaban en un esquema de extorsión. No obstante, aclaró que aún se analiza si dicha participación fue voluntaria o producto de amenazas por parte de un grupo criminal: "Por lo menos dos de ellos tuvieron una participación activa dentro de este círculo de extorsión. Quiero ser muy preciso: no se trata de estigmatizar ni mucho menos de revictimizar, porque también estamos conscientes de que esa participación pudo haber sido voluntaria o coaccionada."

Entre las víctimas se encuentra el secretario de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Fresnillo, quien, según las investigaciones, desempeñaba un papel relevante dentro de la administración municipal: "Tomaba decisiones muy importantes en el Ayuntamiento de Fresnillo, desde el otorgamiento de obras, la gestión, la comunicación y el enlace con empresarios y con la administración.", agregó Camacho Osnaya.

Ante estos hallazgos, la Fiscalía citó a comparecer al alcalde Javier Torres para aportar información que contribuya al esclarecimiento del caso: "Hago el llamado al alcalde. Así como hizo el pronunciamiento en el que exigía justicia y manifestaba su disposición para colaborar, le tomo la palabra, porque su participación, su testimonio y su comparecencia serán fundamentales para esclarecer este hecho. Incluso, él podría ser víctima de extorsión, pero, al igual que cualquier servidor público, está obligado a denunciar.", expresó el fiscal estatal.

Aunque las autoridades estatales consideraron prematuro hablar de una eventual detención del alcalde, no descartaron que el Gobierno Federal implemente en Zacatecas la denominada "Operación Enjambre", estrategia dirigida a investigar posibles vínculos entre funcionarios públicos y la delincuencia organizada: "Si en algún momento la Federación plantea implementar un Operativo Enjambre en Zacatecas, nosotros tendríamos total apertura para ello, porque la intención es que, si es necesario, los municipios se depuren.", declaró Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de gobierno.

Respecto a las investigaciones, la Fiscalía informó que los análisis forenses permitieron fortalecer la imputación contra tres de las cinco personas detenidas, quienes serían probables responsables de los homicidios: "Contamos con evidencia, en específico de sangre, que nos permitirá imputar los delitos de homicidio doloso. Hay cinco personas detenidas y, entre ellas, tres presentan una alta probabilidad de haber participado en estos hechos.", apunto Cristian Paul Camacho.

Las indagatorias también apuntan a que un grupo delictivo con presencia en la región del Pacífico estaría detrás del multihomicidio. Asimismo, las autoridades investigan la posibilidad de que un grupo criminal rival haya manipulado el mensaje difundido en un video publicado en redes sociales para desviar la investigación: "El video se origina en páginas que habitualmente publican acciones operativas del Cártel Jalisco Nueva Generación; sin embargo, con información técnica y datos del Gabinete de Seguridad Nacional, tenemos indicios de que comenzó a ser difundido por un grupo antagónico al que actualmente investigamos.", detalló el fiscal de Zacatecas.