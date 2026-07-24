Gobierno de Atizapán se burla de habitantes por daños causados por baches

Si quieren que les paguemos, demándenos”. Ésa es la respuesta del gobierno municipal de Atizapán de Zaragoza, encabezado por Pedro Rodríguez Villegas, a los vecinos que reclaman el pago de daños ocasionados a sus vehículos por el deterioro de las vialidades.

Los habitantes consideran que la administración los desafía a recurrir a los tribunales porque confía en que los procedimientos serán largos, costosos y difíciles de ganar frente al aparato jurídico y los recursos del Ayuntamiento.

Vecinos denuncian daños por el mal estado de las vialidades

La postura municipal no sólo refleja falta de disposición para revisar las afectaciones, sino una actitud de confrontación hacia quienes exigen calles seguras y obras públicas que no se desintegren semanas después de ser entregadas.

Durante un recorrido de Excélsior por la colonia San Miguel Xochimanga, vecinos mostraron fracturas, desniveles, hundimientos y baches formados en tramos reparados hasta en cuatro ocasiones por cuadrillas municipales.

Un ejemplo es la avenida de La Manzana, donde los trabajos del Ayuntamiento han generado nuevas irregularidades en el pavimento, bordes pronunciados y hoyos de mayores dimensiones que representan un riesgo para automovilistas, motociclistas, peatones y comerciantes.

Guadalupe Tomás, residente de la zona, recordó que las afectaciones comenzaron el 22 de noviembre tras un gran socavón.

Acusan reparaciones sin solución técnica

Explicó que la estrategia municipal consiste en colocar capas delgadas de asfalto sin reconstruir la base ni corregir la filtración, lo que genera un ciclo constante de deterioro.

La vecina aseguró que solicitaron responder por los daños en llantas, rines y suspensiones, pero la respuesta fue que los demandaran. Para los residentes, esto exhibe una administración que traslada a los ciudadanos la carga de demostrar los desperfectos y apuesta al desgaste de los afectados.

Guadalupe Tomás y Lucrecio González Vargas coincidieron en que las obras carecen de una solución técnica adecuada y exigieron un arreglo de fondo.

Exigen transparencia y reparación de daños

Señalaron que la acumulación de basura y el mantenimiento insuficiente agravan la situación. Los vecinos cuestionaron el destino de los recursos y exigieron transparentar las empresas contratadas, los costos y las garantías exigidas.

Mientras los daños se acumulan para conductores, motociclistas y peatones, la administración de Pedro Rodríguez Villegas mantiene una posición distante: no reconoce responsabilidades, no establece mecanismos de indemnización y desafía a los ciudadanos a ir a juicio.

*mcam