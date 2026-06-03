Gobierno de Tamaulipas rechaza investigación de EU contra Américo Villarreal

Tras la publicación de Los Ángeles Times, que asegura que el gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores de Morena Alfonso Durazo y Américo Villarreal, el Coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, Gerardo Algarín, negó categóricamente las afirmaciones del medio.

En su cuenta de X, Algarín escribió:

Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por @latimes sobre el Gobernador Américo Villarreal Anaya. Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde”

Agregó que “no hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado. Nadie puede convertir rumores, versiones anónimas o especulaciones en hechos. La verdad se demuestra con evidencia; las insinuaciones jamás sustituyen a las pruebas”.

Investigación revelada por LA Times

El diario estadounidense, en colaboración con Puente News Collaborative, informó que ambos gobernadores estarían bajo un programa especial conocido como “Significant Public Benefit Parole”, que permite a personas no ciudadanas testificar ante un gran jurado para mitigar consecuencias de cargos actuales o pendientes.

Según el medio, Durazo estaría bajo investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado y Villarreal enfrentaría indagatorias relacionadas con el contrabando de combustible.

La publicación señaló que las autoridades estadounidenses les habrían retirado sus visas, aunque se les permite ingresar a Estados Unidos bajo este programa especial.

De acuerdo con la investigación periodística, Durazo viaja regularmente a Estados Unidos para recibir atención médica bajo este programa, mientras que Villarreal también lo utiliza y, según los reporteros, “cuando cruza a Estados Unidos frecuentemente es escoltado por oficiales estadounidenses”.