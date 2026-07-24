La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 24 de julio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia desde Cuernavaca; conoce aquí el resumen de su 'mañanera'.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 24 de julio de 2026 desde Cuernavaca, Morelos, donde está acompañada por parte de su gabinete federal y por la gobernadora Margarita González Saravia.
Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.
7:53 Horas | Alcalde de Temoac asesinado era investigado por posibles nexos con el crimen: García Harfuch
Valentín Lavín Romero, el alcalde de Temoac, Morelos, que fue asesinado en la presidencia municipal era investigado por posibles vínculos con las células delictivas conocidas como 'Los Aparicio' y 'Los Huazulco', dedicadas a delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidios en distintos municipios de la región oriente del estado, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
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7:42 Horas | Bajan 54% homicidios y delitos de alto impacto 9% en Morelos
Los homicidios dolosos disminuyeron 54% en Morelos, de septiembre de 2024 a junio de 2026, al pasar de 3.5 casos diarios a 1.6, informó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, quien destacó que estos resultados son a partir de la implementación del Plan Morelos a partir de abril de 2026.