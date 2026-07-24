Fallas en exámenes marcan el futuro de universidades

De la anulación total en Baja California y Perú a la repetición masiva en India y las auditorías en Argentina, los antecedentes internacionales muestran que no existe una sola respuesta cuando la integridad de un examen de admisión es cuestionada.

La controversia por el primer Concurso de Selección a Licenciatura aplicado completamente en línea por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no es un episodio aislado en el ámbito educativo internacional. En distintos países, universidades y autoridades responsables de exámenes de alto impacto han enfrentado filtraciones de reactivos, suplantación de identidad, apoyo externo durante las pruebas, fallas tecnológicas y patrones estadísticos considerados atípicos.

Eduardo Backhoff, presidente de Métrica Educativa indicó que la obtención y venta de las preguntas o que alguna persona hubiera accedido al sistema informático de la UNAM como las posibles causas. Gráfico: Abraham Cruz.

Las respuestas institucionales han sido diversas: desde cancelar completamente un examen y repetirlo, hasta ordenar nuevas evaluaciones únicamente para determinados grupos de aspirantes, abrir investigaciones penales, recalificar resultados o reforzar los protocolos de seguridad.

La propia UNAM informó durante el proceso de admisión 2026 que detectó irregularidades, bloqueó exámenes por conductas contrarias a la convocatoria, identificó patrones de comportamiento atípicos, presentó una denuncia penal el 3 de julio por posibles prácticas fraudulentas y anunció posteriormente la integración de una comisión técnica para revisar el proceso.

Antecedentes de exámenes de admisión

En México, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) anuló el examen virtual y volvió a la presencialidad.

En 2020, en plena pandemia por covid-19, aplicó su examen de admisión en línea; sin embargo, durante la evaluación, comenzaron a circular capturas de pantalla de las preguntas y se documentó que algunos aspirantes compartían respuestas mediante grupos de mensajería.

La UNAM atiende solicitudes de revisión presentadas por aspirantes no seleccionados, así como los casos de quienes tuvieron cancelada su participación durante el examen en línea. Foto: Cuartoscuro

Tras revisar lo ocurrido, la universidad determinó que no existían condiciones suficientes para garantizar la confiabilidad del proceso.

La institución anuló toda la aplicación virtual y convocó a los aspirantes para presentar un examen presencial, argumentando que únicamente esa modalidad podía garantizar la equidad.

India

El examen NEET, utilizado para ingresar a las escuelas de Medicina de la India, ha enfrentado algunos de los mayores escándalos recientes relacionados con la integridad de las evaluaciones.

En 2024, después de detectarse filtraciones de reactivos en distintos estados, la Corte Suprema rechazó ordenar una repetición nacional. En cambio, determinó que debían identificarse únicamente los beneficiarios del fraude, eliminarse las calificaciones obtenidas mediante irregularidades y corregirse errores detectados durante la evaluación.

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Para 2026, una nueva filtración de mayor alcance obligó a cancelar completamente la convocatoria.

Para la nueva aplicación, las autoridades desplegaron miles de cámaras de vigilancia, inhibidores de señal, monitoreo en tiempo real y un amplio operativo de seguridad para proteger la prueba.

Perú

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos enfrentó en el año 2020 uno de los procesos de admisión virtual más cuestionados de América Latina.

Durante el examen se difundieron preguntas en grupos de WhatsApp y Facebook, algunos aspirantes transmitieron la prueba en vivo y se reportaron fallas importantes en la plataforma tecnológica y en el sistema de supervisión remota.

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Pese a ello, la universidad decidió conservar la validez del proceso e investigar únicamente los casos detectados.

Dos años más tarde, en el proceso de admisión 2022-II, la institución anuló completamente el examen después de confirmarse la filtración de reactivos y detectarse una red que presuntamente cobraba miles de dólares para facilitar el ingreso de aspirantes.

Argentina

En 2025, el Examen Único de Residencias Médicas registró un incremento inusual de calificaciones sobresalientes.

Las autoridades sanitarias resolvieron repetir la evaluación únicamente para los aspirantes con los puntajes más altos y ofrecieron una evaluación oral para quienes buscaran conservar su resultado original.

La decisión generó inconformidad entre médicos que aseguraban haber obtenido legítimamente sus calificaciones y abrió un debate sobre cómo distinguir entre un desempeño excepcional y un posible fraude.

Nigeria

No todas las crisis han estado relacionadas con actos de deshonestidad académica.

En 2025, la Junta de Admisión y Matriculación Universitaria de Nigeria ordenó repetir el examen para cerca de 380 mil aspirantes después de que una falla tecnológica afectó el funcionamiento del sistema en distintas regiones del país.

La autoridad reconoció públicamente el error, ofreció disculpas y organizó una nueva aplicación para garantizar igualdad de condiciones.

Corea del Sur y China

En países donde los exámenes de ingreso definen buena parte del futuro académico de los estudiantes, las autoridades han endurecido las medidas de seguridad.

Corea del Sur mantiene protocolos extraordinarios para proteger el examen nacional de ingreso a la universidad, incluidos procesos de aislamiento para quienes elaboran los reactivos y sanciones penales en casos de filtración.

En China, el uso de dispositivos electrónicos o herramientas de inteligencia artificial durante los exámenes puede derivar en la anulación inmediata de la prueba y en procesos administrativos o penales.

Al mismo tiempo, investigaciones recientes y reportes internacionales han documentado la aparición de nuevas formas de fraude mediante gafas inteligentes con inteligencia artificial, auriculares invisibles y otros dispositivos capaces de transmitir preguntas y recibir respuestas en tiempo real, un desafío que ha obligado a varias instituciones a revisar nuevamente sus sistemas de evaluación.

Un reto compartido

Los antecedentes internacionales muestran que no existe un protocolo único cuando la integridad de un examen de alto impacto es cuestionada.

Mientras algunas instituciones han optado por repetir completamente las evaluaciones, otras han realizado auditorías técnicas, recalificado resultados, investigado únicamente casos específicos o fortalecido sus mecanismos de vigilancia.

La decisión final ha dependido, en cada caso, de la magnitud de las irregularidades detectadas, de la evidencia disponible y de la capacidad de las autoridades para preservar la confianza pública en sus procesos de admisión.