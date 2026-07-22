Asesinan en su oficina al presidente municipal de Temoac, Morelos

El presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, fue asesinado a balazos poco después de las 12:30 horas de este miércoles 22 de julio, en un ataque directo perpetrado dentro de su propia oficina en el Palacio Municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, los responsables fueron dos hombres que huyeron en una motocicleta con dirección a la comunidad de Popotlán, la cual colinda con los límites de Puebla.

Tras recibir el reporte de la agresión armada, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y especialistas de la Coordinación de Servicios Periciales acudieron a la sede del ayuntamiento para procesar la escena del crimen y llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

Lavín Romero era yerno de Andrea Angélica "N", alias "La Patrona", quien fue detenida el pasado mes de septiembre de 2025 y era identificada como la presunta líder del grupo delictivo "Los Aparicio".

El alcalde también había sido señalado por su presunta relación con dicha organización criminal, investigada por delitos como narcomenudeo, extorsión, homicidio y secuestro. No obstante, hasta el momento las autoridades no han informado si esas investigaciones guardan relación con el ataque en el que falleció.

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) informó que mantendrá abiertas y agotará todas las líneas de investigación para esclarecer el homicidio e identificar a los autores materiales e intelectuales.

Después del crimen, las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Morelos confirmaron el ataque y anunciaron la activación de un operativo coordinado entre corporaciones municipales, estatales y federales.

El munícipe, quien a principios de año ya había sobrevivido a un ataque armado, fue agredido por sujetos desconocidos. Especial

El dispositivo de rastreo y vigilancia se extendió de inmediato por el municipio de Temoac y demarcaciones vecinas del oriente de la entidad, con el objetivo de ubicar a los responsables del atentado.

Segundo atentado contra el edil en el año

El asesinato representó el segundo ataque armado dirigido contra el edil Valentín Lavín Romero en lo que va del año.

A principios de 2026, el munícipe fue interceptado y agredido a disparos mientras circulaba a bordo de su vehículo sobre la carretera México–Oaxaca, a la altura de la comunidad de Amayuca, en el municipio de Jantetelco.

En aquella ocasión, Lavín Romero resultó herido de bala y solicitó una licencia temporal a su cargo para recuperarse, reincorporándose semanas más tarde a sus funciones públicas.