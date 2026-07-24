Valentín Lavín, alcalde de Temoac asesinado, era investigado por nexos con el crimen organizado

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el presidente municipal de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, era investigado por presuntos nexos con la delincuencia organizada.

Durante su participación en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, llevada a cabo en Cuernavaca, el secretario de Seguridad detalló el historial delictivo que rodeaba al entorno del edil.

Vínculos con "Los Aparicio" y "Los Huazulco"

El titular de Seguridad Pública reveló que Valentín Lavín Romero se encontraba bajo investigación por sus presuntos vínculos con células delictivas como Los Aparicio y Los Huazulco, grupos criminales relacionados con extorsión, cobro de piso, secuestro, narcomenudeo y homicidios en distintos municipios de la región oriente de Morelos.

“Es importante señalar que el presidente municipal de Temoac se encontraba bajo investigación por posibles vínculos con células delictivas. Células delictivas conocidas como Los Aparicio y Los Huazulco, relacionados con delitos de alto impacto, como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio en distintos municipios de la región oriente de Morelos”, informó.

El círculo familiar del alcalde: La captura de 'La Patrona'

Omar García Harfuch explicó que en las líneas de investigación también se encuentra la detención de la suegra del expresidente municipal, identificada como Andrea 'N', alias La Patrona, quien se desempeñó como tesorera municipal y fue identificada por la Fiscalía de Morelos como probable operadora de dichas estructuras delincuenciales.

“Dentro de estas líneas de investigación se analizaban tanto la detención de su suegra, Andrea N, alias La Patrona, quien se desempeñó como tesorera municipal y fue identificada por la fiscalía como probable operadora de una de estas estructuras, como diversos señalamientos públicos que lo vinculaban con hechos violentos ocurridos en la zona. Estos antecedentes son valorados por la fiscalía como parte de las investigaciones. También su suegro fue detenido”, explicó.

Agregó que la suegra del alcalde, apodada La Patrona, fue detenida por segunda ocasión en septiembre de 2025.

Ligan a alcalde con homicidios

Además de sus nexos con dichas células criminales, el alcalde de Temoac había sido señalado de estar implicado con al menos tres homicidios, por lo que las autoridades también indagaban las denuncias hechas en su contra.

García Harfuch explicó que el 30 marzo de 2026 el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, exigió investigar al alcalde en el homicidio de dos personas por su participación como autor intelectual y cuya investigación está en curso.

También se le relaciona como el homicidio de Félix Oviedo Ocampo, quien había recibido amenazas por parte de la familia del presidente municipal y en mayo de 2026 hubo otras denuncias que se recibieron en el gabinete de seguridad contra el alcalde..

García Harfuch agregó que Lavín Romero estaba relacionado con los homicidios del activista Samir Flores Soberanes, asesinado en 2019, y la activista Sandra Rosa Camacho.

Ajuste de cuentas, principal línea de investigación

El secretario de Seguridad indicó que una de las principales líneas de investigación por el homicidio del alcalde de Temoac es un ajuste de cuentas al presuntamente pertenecer a las células criminales de Los Aparicio y Los Huazulco, que tienen rivalidad con otros grupos que operan en Morelos.

"Ha habido otra serie de eventos violentos en contra de él y su familia y la principal linea de investigación es una rivalidad delincuencial que tenía su grupo con otra célula", indicó.

Como parte de las investigaciones por el homicidio del alcalde de Temoac, las autoridades aseguraron las oficinas municipales para preservar indicios y fortalecer las líneas de investigación que ayuden a esclarecer el crimen y dar con los responsables.