La Secretaría de Salud reportó el ingreso de 10 militares heridos luego del operativo en contra de Fausto Isidro Meza, alias “El Chapo Isidro”, el pasado viernes 20 de noviembre, en Guasave, Sinaloa.

Cuitláhuac González Galindo, titular de esta dependencia, informó que 6 militares fueron llevados a hospitales en la ciudad de Los Mochis, y a otros 4 los trasladaron vía aérea a Culiacán.

Detalló que la mayoría presentaba algunas lesiones provocadas por disparos de arma de fuego o heridas por esquirlas. Luego de haberlos estabilizado, todos fueron trasladados a un hospital militar para continuar recibiendo atención médica especializada.

Sobre el número de civiles heridos en medio del enfrentamiento, el funcionario dijo no tener esa información, pero no descartó que algunos hayan sido atendidos en clínicas particulares.

Sin embargo, un hombre de 31 años perdió la vida mientras recibía atención médica en una clínica del IMSS-Bienestar, luego de haber ingresado con heridas de bala en distintas partes de su cuerpo.

Con este deceso, suman 20 muertos durante el operativo para capturar a “El Chapo Isidro”, líder del Cártel de Guasave: 16 presuntos delincuentes y 4 militares.