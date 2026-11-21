La Embajada de Estados Unidos en México emitió este sábado una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Sinaloa, donde se han registrado enfrentamientos armados, bloqueos carreteros e incendios de vehículos tras la captura de Fausto Isidro, alias “El Chapo Isidro”, en el municipio de Guasave.

En el aviso, dirigido a ciudadanos estadounidenses, las autoridades solicitaron a los residentes “permanecer en sus hogares, minimizar sus desplazamientos y evitar la Carretera Federal 15 entre Los Mochis y Culiacán”.

“Los vuelos y el servicio de autobuses podrían verse afectados. Los estadunidenses que viajen dentro o a través de la región deben consultar con sus aerolíneas para confirmar que sus vuelos sigan programados”, indicó la nota, cuya alerta se concentró en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato.

Recordó que Sinaloa está clasificado en Nivel 4 de alerta, por lo que se recomienda no viajar a la entidad. Además, señaló que los ciudadanos que necesiten servicios de emergencia deben comunicarse con la embajada o el consulado estadounidense más cercano.

Según un video publicado por el gobierno de Sinaloa, el estado reporta un 90% de avance en la apertura de carreteras centro-norte y señaló que las corporaciones de seguridad mantienen despliegues operativos para “garantizar condiciones de seguridad a la población”.

El gobierno estatal, encabezado por Graciela Domínguez Nava, ha reportado hasta el momento que no hay civiles fallecidos por el enfrentamiento, mientras que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó de la muerte de siete presuntos agresores y cuatro elementos del Ejército mexicano durante la captura del capo mexicano.

En redes sociales se han viralizado diversos videos e imágenes que muestran la violencia desatada desde el viernes tras la detención de “El Chapo Isidro”, líder del Cártel de Guasave y aliado de la facción de Los Mayos, incluidos registros de ciudadanos y periodistas que quedaron varados durante los enfrentamientos.