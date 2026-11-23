Luego de una intensa movilización, elementos de la Policía Estatal detuvieron a cuatro sujetos que horas antes habían protagonizado una balacera en la que resultaron heridos madre e hijo, en la colonia Valle del Guadiana de la ciudad de Durango.

Tras cometer el ilícito, los hombres se dieron a la fuga y fueron localizados y asegurados en la colonia Antonio Ramírez. Al momento de su detención, les aseguraron dos armas de fuego.

La Fiscalía General del Estado informó que estos hechos se suscitaron el domingo 22 de noviembre, alrededor de las 16:30 horas, cuando se escucharon varias detonaciones de arma de fuego en las calles Ignacio López Tarso, esquina con Jorge Rivero.

Los cuatro individuos, después de una discusión con las víctimas, lesionaron a balazos a Salvador Sánchez y a su mamá, Hilaria Zapata Escamilla, de 76 años de edad, quienes quedaron tendidos en el suelo, mientras que los presuntos agresores se dieron a la fuga a bordo de un vehículo marca Nissan, tipo Versa, color blanco, modelo 2018 y con placas de circulación FYJ-055E.

Excélsior / FGED

Un vecino de los lesionados, al escuchar las detonaciones, salió de inmediato y pudo observar cuando los agresores se daban a la fuga.

Sin pensarlo, decidió seguirlos a distancia, al mismo tiempo que pedía auxilio a través del número de emergencia 911.

El reporte fue recibido por radio por los agentes de la Policía Estatal, quienes se dirigieron a la colonia Antonio Ramírez, por avenida Nellie Campo Bello, entre las calles Tulipán y Alcatraz, donde se logró la detención de Hugo “M”, de 20 años, a quien se le encontró fajada a la cintura una pistola escuadra calibre 9 milímetros, color negro con dorado y con el cargador abastecido con cuatro cartuchos; Rodrigo “M”, de 22 años, a quien también se le encontró una pistola calibre 9 milímetros, color negro con café y con cuatro cartuchos útiles; Giordano “C”, de 19 años de edad, quien conducía el vehículo; y Erik Manuel “T”, de 20 años, quien fue el cuarto detenido por su participación en estos hechos.

Fueron plenamente identificados como los agresores de madre e hijo, motivo por el cual quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con las armas y el vehículo asegurado.

El agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente.