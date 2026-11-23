Los mexicanos Ricardo Larrondo Mendoza y su hija Sofía Hernández Mejía permanecen este lunes en el centro de procesamiento migratorio Northwest en Tacoma, Washington, luego de que el pasado sábado fueran detenidos por personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas antes de abordar un avión que los llevaría a Los Ángeles, California a un bautizo familiar, acusados de permanecer en territorio norteamericano con visas vencidas.

En tanto, sus familiares y amigos han logrado recolectar más de 97 mil dólares (1.7 millones de pesos) de una meta de 110 mil para pagar su defensa jurídica en el proceso.

Yareli Farias, amiga de Sofia, es la responsable de organizar la recaudación de fondos, a través de la plataforma GoFundMe.

La familia agradece profundamente todo el cariño y el apoyo que ha recibido hasta ahora de familiares, amigos, líderes y miembros de la comunidad. Muchas personas han preguntado cómo pueden apoyar a la familia en este momento, y contribuir económicamente.

Gracias a su contribución les permitirá concentrarse en brindar apoyo a sus seres queridos. Los procesos legales y los eventos posteriores pueden ser prolongados y muy costosos. Los fondos recaudados se utilizarán para cubrir los gastos legales relacionados con este caso”, comentó en la página.

De acuerdo con información que ofreció la abogada de inmigración, Olia Catala, quien asumió la defensa de Luis y su hija, ambos han permanecido en Estados Unidos desde al menos una década por lo que ahora están en un proceso de solicitud de asilo, por un lado y la regularización debido a que Sofia se casó con un ciudadano estadounidense, estudio en una universidad de Washington y trabajó para una organización sin fines de lucro.

"Estas personas no tienen antecedentes penales, no son fugitivos y están siguiendo un proceso legal”, comentó en entrevista televisiva.

Estas personas no tienen antecedentes penales, no son fugitivos y están siguiendo un proceso legal”, comentó en entrevista televisiva.

Sobre el señalamiento de ICE que supuestamente la connacional habría lanzado café a los oficiales en el momento de su detención, la abogada del despacho Catala Immigration, rechazó tal hecho.

Ella llevaba un café cuando los oficiales vestidos de civil se acercan a detener a su padre y se hace un caos y se le cae el vaso, pero no existió una intención (de agredir)”.

El arresto ocurrió en el pasillo que conduce de la sala de última espera al avión de Alaska Airlines dentro del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, el sábado por la mañana.