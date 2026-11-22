Fue una noche larga en Sinaloa. La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, desató el viernes enfrentamientos, bloqueos con vehículos incendiados y pánico entre la población.

Ayer, Sinaloa trabajaba para volver a la normalidad, luego de que el operativo de las fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional terminó con la detención de Meza Flores; de Germán “N”, alias Serafín, señalado como su primo y segundo al mando, y de José “N”, identificado como su cuñado y operador financiero.

De acuerdo con la Defensa, los militares fueron atacados con armas de fuego y artefactos explosivos cuando cerraban el cerco alrededor del inmueble.

La reacción fue inmediata. Los bloqueos y enfrentamientos de la noche del viernes dejaron varados a transportistas, automovilistas y habitantes, y suspendieron actividades comerciales y el transporte público en algunos sectores.

En el estadio Kuroda Park hubo pánico en el primer juego entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán, que se suspendió; la Liga Mexicana del Pacífico canceló después la serie.

Hasta Los Mochis, que figuraba entre las 10 ciudades con menor percepción de inseguridad del país, según el Inegi, reportó disturbios.

Al cierre de esta edición, el reporte de la Defensa contabilizaba siete presuntos agresores muertos y ocho detenidos; sin embargo, en Guasave, se reportaron al menos 15 presuntos delincuentes muertos, ninguno identificado aún.

Tres estaban junto a una camioneta equipada para disparar desde la caja, cerca del estadio de beisbol, en Guasavito.

Otros tres, calcinados, en una camioneta blindada estacionada afuera de una primaria en la colonia Tierra y Libertad. Cuatro más, junto a otra camioneta artillada abandonada bajo un puente del Río San Lorenzo, que, por los impactos, habría sido atacada desde una aeronave de las fuerzas federales.

Otro cuerpo, con equipo táctico, apareció en la México 15, en el tramo Los Mochis-Guasave, y cuatro más en comunidades rurales: dos en Las Sabanilla, uno en San Pedro y uno en El Ranchito de Castro, todos con signos de violencia.

Afuera del hospital de Guasave quedó otra camioneta artillada con blindaje artesanal, con armas y equipo, sin reporte de fallecidos. Videos muestran a hombres armados llegando con pacientes heridos, aunque no hay reporte oficial. Dos inmuebles fueron asegurados.

Entre las fuerzas federales, un elemento de la Guardia Nacional, de 30 años, resultó herido por impactos de bala y permanece internado en Los Mochis.

La recuperación comenzó la mañana de ayer, cuando todavía se veían unidades incendiadas en Guasave, sobre todo en la México 15, corredor clave del noroeste, mientras Ejército, GN y otras corporaciones retiraban los vehículos.

“Se registra un avance de 90% en la apertura de vialidades del centro y norte del estado. Gracias al trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad, del grupo interinstitucional y de las distintas autoridades”, indicó el gobierno de Sinaloa.

En un comunicado, la administración de la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava afirmó que no se reportan bloqueos carreteros y que la situación está bajo control, y reiteró su compromiso de mantener la estrategia de pacificación en Sinaloa.