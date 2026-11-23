Un total de 11 alumnos de la Escuela Secundaria Federal Antonio Caso en Cuautla, Morelos, presentaron síntomas de intoxicación y malestares mientras se encontraban en las instalaciones del plantel.

Algunos incluso se desvanecieron cuando participaban en la formación de honores a la bandera realizada en la explanada.

De acuerdo con el director de la institución, Marco Aurelio Mares Caseta, inicialmente cinco estudiantes manifestaron sentirse mal, por lo que se les brindó atención y se solicitó el apoyo de una ambulancia.

Sin embargo, durante la llegada de los paramédicos se reportó que otros tres alumnos presentaban síntomas similares, por lo que se notificó a Protección Civil Municipal.

Ante la situación, personal de Protección Civil acudió a las instalaciones y determinó evacuar el plantel como medida preventiva, a fin de realizar una inspección en las diferentes áreas y descartar alguna fuga o sustancia que pudiera estar ocasionando los malestares.

Hasta el momento, las autoridades escolares y de Protección Civil mantienen la revisión de las instalaciones para determinar qué provocó esta situación, sin embargo, no han llegado a ninguna conclusión.