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Suman 17 mil 719 contagios y 41 decesos por sarampión

El brote epidemiológico de sarampión en México ha alcanzado niveles críticos al acumular 17 mil 719 contagios y 41 decesos desde su aparición oficial en febrero de 2025

Por: Patricia Rodríguez Calva

CIUDAD DE MÉXICO, 16FEBRERO2026.- Continúa la Jornada de vacunación contra el sarampión en el módulo cercano al Kiosco de Coyoacán. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM
De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Salud federal, con corte al 25 de mayo, la enfermedad viral ha sufrido una violenta aceleración durante los primeros cinco meses de 2026.Cuartoscuro

Diecisiete mil 719 contagios y  41  decesos  es el saldo que ha dejado el brote de  sarampión en nuestro país.

De acuerdo al reporte publicado por  la Secretaría de Salud con corte al 25 de mayo, la mayoría de los pacientes se han confirmado en los primeros cinco meses de 2026 con un total de  11 mil 111 casos.

Cabe señalar que la notificación inició en febrero del año pasado cuando se hizo oficial el brote de esta enfermedad viral en México.

Los niños sin vacunar siguen siendo los más afectados. De hecho el  mayor impacto se concentra en los menores de 1 a 4 años de edad. En  segundo lugar de casos se ubicaron  los niños  de 5 a 9 años y en tercer sitio los  adultos de 25 a 29 años.

CASOS DE SARAMPIÓN EN CDMX AUMENTAN A  956

Durante 2026  Jalisco, la Ciudad de México y Chiapas son las tres entidades que han concentrado el mayor número de pacientes.

Con  6 mil 225 contagios, la entidad Jalisciense se mantuvo en el primer lugar de la  lista.

Le siguió la capital del país con 956 casos y en tercer lugar la entidad Chiapaneca con 816.

Hasta el momento las 32 entidades federativas han reportado contagios y el virus se ha extendido a 490 municipios.

MUEREN 41 PERSONAS 

La dependencia federal  informó que la cifra total acumulada de muertes durante el periodo 2025-2026, ascendió a 41.

Las  11 entidades que notificaron fallecimientos fueron:

  1. - Chihuahua: 21
  2. - Jalisco:5
  3. -Zacatecas: 4
  4. -Ciudad de México: 3
  5. -Durango:2
  6. - Sonora: 1
  7. -Michoacán: 1
  8. - Tlaxcala: 1
  9. -Chiapas : 1
  10. -Guerrero: 1
  11. -Sinaloa : 1

Por lo anterior,  Secretaría de Salud recordó a la población que hasta el próximo domingo 31 de mayo estará vigente la Jornada Nacional de Vacunación, donde además de inmunizar contra sarampión, se están aplicando todos las vacunas incluidas en la Cartilla Nacional de Salud.

Clark destacó que hay una reducción de contagios del 66 por ciento y añadió que aún existen más de 28 millones de vacunas disponibles.
El virus ya se extendió a las 32 entidades federativas y afecta a 490 municipios del país.Cuartoscuro

La dependencia federal  exhortó a la ciudadanía a revisar y completar sus esquemas de vacunación para todas las edades.

Reiteró que la inmunización contra sarampión está dirigida principalmente a:

  • ●  Niños de 6 meses a 12 años, especialmente quienes no han iniciado o completado su esquema de vacunación.
  • ●  Personas de 13 a 49 años que no se han vacunado contra el sarampión o no cuentan con su segunda dosis

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