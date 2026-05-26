CONCAMIN reconoce a actores clave del desarrollo industrial de México

Se llevó a cabo la sesión del Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), donde representantes del sector industrial se dieron cita para dialogar sobre los retos y oportunidades que enfrenta la industria nacional, así como para reconocer a aquellas organizaciones que han contribuido de manera significativa a su fortalecimiento.

En ese mismo encuentro del Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a diversas organizaciones y empresas por su contribución al fortalecimiento de la industria nacional.

El presidente de CONCAMIN, Alejandro Malagón Barragán, y el secretario general, Eduardo Ramírez Leal, encabezaron la ceremonia en la que se distinguió a la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) por sus 100 años de trayectoria, así como a la Cámara Minera de México (CAMIMEX) por sus 120 años, destacando su papel en el desarrollo económico e industrial del país.

En este mismo marco, Pisa Farmacéutica, empresa de Grupo Pisa, recibió un reconocimiento por su incorporación como aliado estratégico de CONCAMIN, sumándose a los esfuerzos para impulsar la competitividad, el crecimiento y la innovación farmacéutica en México.

Dentro de este contexto, la participación de empresas como PiSA en estos espacios estratégicos refuerza la colaboración entre la iniciativa privada y los organismos industriales, promoviendo una visión de desarrollo con alcance nacional e internacional. Donde la colaboración entre organismos, el desarrollo de talento y la innovación, son pauta clave.

Este reconocimiento también refleja la capacidad de las organizaciones mexicanas para consolidar liderazgo en sus sectores, fortalecer cadenas de valor y contribuir al posicionamiento de la industria nacional en el entorno global.