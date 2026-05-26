CONCAMIN reconoce a organismos y empresas por su aportación a la industria nacional

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN, reconoció a organismos y empresas que han contribuido al fortalecimiento de la industria nacional y al desarrollo económico del país.

Durante la sesión de su Consejo Directivo, representantes del sector industrial se reunieron para analizar los principales retos y oportunidades que enfrenta la industria en México, así como para destacar el papel de cámaras y compañías que han impulsado la competitividad, la innovación y el crecimiento productivo.

La ceremonia fue encabezada por el presidente de CONCAMIN, Alejandro Malagón Barragán, y el secretario general, Eduardo Ramírez Leal.

En el encuentro, la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, CICEG, fue reconocida por sus 100 años de trayectoria, mientras que la Cámara Minera de México, CAMIMEX, recibió una distinción por sus 120 años de aportaciones al desarrollo industrial y económico del país.

Asimismo, PiSA Farmacéutica, empresa de Grupo PiSA, fue reconocida por su incorporación como aliado estratégico de CONCAMIN.

Con esta integración, la compañía se suma a los esfuerzos de la Confederación para fortalecer la competitividad, el crecimiento y la innovación de la industria farmacéutica en México.

CONCAMIN destacó que la colaboración entre organismos industriales, iniciativa privada y sectores estratégicos permite fortalecer cadenas de valor, promover el desarrollo de talento y consolidar el liderazgo de la industria mexicana a nivel nacional e internacional.

El organismo señaló que estos reconocimientos reflejan la importancia de mantener una agenda conjunta entre cámaras, empresas y sector productivo para impulsar el crecimiento industrial del país.