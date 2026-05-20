Ante la Copa Mundial, Secretaría de salud emite aviso preventivo de viaje

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De camino al Mundial 2026 que inicia el próximo 11 de junio, la Secretaría de Salud emitió un aviso preventivo de viaje.

El objetivo es informar y prevenir a los turistas sobre posibles afectaciones en su salud, aunque consideró que en nuestro país el nivel de riesgo “es bajo".

Explicó que al tratarse de un evento masivo internacional, es importante tomar en cuenta que los visitantes “podrían exponerse no solamente a riesgos de salud propios de las sedes del evento, sino que pueden existir riesgos externos por la concentración de personas de otras partes del mundo”.

POSIBLES RIESGOS DE SALUD

La dependencia federal señaló que algunos riesgos de salud y enfermedades a los que pudieran exponerse los viajeros que asistan al Mundial son los siguientes:

-Golpe de calor, deshidratación grave y quemaduras solares por temperaturas naturales extremas.

-Enfermedades transmitidas por el consumo de alimentos y agua contaminados con bacterias, parásitos y virus.

- Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

- Mpox (antes llamada viruela símica).

-Sarampión

-Enfermedades respiratorias (covid-19, influenza, entre otros). -Enfermedades transmitidas por la picadura de mosquitos y otros insectos (dengue, chikungunya, zika, fiebre del Oeste del Nilo, enfermedad de Lyme, fiebre Manchada, etc.). -Enfermedades bacterianas (meningitis, tos ferina o neumonía).

LAS RECOMENDACIONES

Ante este panorama, la autoridad sanitaria sugirió realizar las siguientes acciones preventivas:

ANTES DEL VIAJE

-Contar con esquema de vacunación completo y actualizado, incluyendo vacunas contra sarampión, influenza y covid-19, acorde con lo establecido en el Programa Nacional de Vacunación vigente del país de destino.

-En caso de presentar cualquier síntoma, evitar realizar viajes nacionales o internacionales.

-Consultar la Guía del Viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en las ligas:

https://portales.sre.gob.mx/guiadeviaje/index.php/103-ficha-de-paises/326-estados-unidos

https://portales.sre.gob.mx/guiadeviaje/index.php/103-ficha-de-paises/251-canada

DURANTE EL VIAJE

-Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o utilizar gel antibacterial con al menos 70 %de alcohol, especialmente antes de comer y después de ir al baño.

-Cubrirse la boca y nariz con la parte interna del codo al toser o estornudar.

-Usar agua para consumo humano. Ingerir alimentos bien cocidos. Lavar frutas y verduras. Evitar huevos y lácteos crudos. O en su caso, elegir opciones seguras si consume alimentos crudos.

-Priorizar restaurantes establecidos y evitar en la medida de lo posible puestos de comida callejeros.

-Usar repelente de insectos e insectos autorizados para su uso en humanos en el país, ropa de manga larga y pantalones largos para prevenir picaduras de mosquitos y otros insectos.

-Evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas sugerentes de una enfermedad transmisible.

-Evitar la exposición al sol durante las horas de mayor radiación(entre 11:00 y 16:00 h). Usar ropa ligera de colores claros, sombrero, protector solar y gafas de sol. Mantenerse hidratado.

-Practicar sexo seguro y protegido.

-No beber alcohol en la vía pública (calles, parques o playas), ya que podría ser objeto de multas o sanciones.

-Tomar en cuenta que el riesgo de alcohol adulterado o bebidas manipuladas puede ser mayor en lugares informales o desconocidos.

-Evitar áreas muy concurridas donde las salidas de emergencia sean limitadas.

DESPUÉS DEL VIAJE

-Si se presenta algún signo o síntoma de enfermedad, se debe solicitar atención médica inmediata, informando su antecedente de viaje. No se automedique.