Sheinbaum llama a cuestionar uso de inteligencia artificial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se debe debatir sobre el origen y uso de la inteligencia artificial, pues en el futuro afectará a todos los habitantes del planeta.

En la rueda de prensa matutina, la titular del Ejecutivo consideró como “muy interesante” la encíclica “Magnifica Humanitas” publicada por el papa León XIV el lunes pasado, en donde reflexiona acerca de quiénes son los dueños de las nuevas tecnologías y su impacto global.

“¿Quién detenta la inteligencia artificial? ¿Quién detenta las redes sociales? ¿Quién genera los algoritmos?

“Todo esto lo presenta el Papa, muy interesante y además su reflexión humanista al final, de que no nos dejemos llevar solamente por el uso de la tecnología, sino que nos cuestionemos, regulemos y pensemos en el futuro de la humanidad”, expuso la presidenta.

La encíclica aborda desde el origen de la inteligencia artificial y el riesgo de que estén en manos de entidades privadas y que los estados queden el margen de su desarrollo, pues ello profundizaría las diferencias entre los más poderosos y los menos favorecidos.

“No solo habla de la importancia de la regulación de la inteligencia artificial, sino, dice por quién está controlada”, comentó Sheinbaum.

Y en enero de este año, la presidenta afirmó que se debe abrir un debate nacional e internacional acerca del manejo de la Inteligencia Artificial, pues mediante su manejo inadecuado se pueden generar fraudes o difundir información falsa o errónea.

Ha planteado también que en México se use la inteligencia artificial para aprovechar sus alcances en aplicaciones que beneficien a la administración pública.