Gobierno federal abre las puertas a la CNTE tras jornada de protestas

A las 12:00 horas de este martes 26 de mayo está previsto que se instale la mesa de diálogo entre los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno federal.

La sede para el encuentro será la Secretaría de Gobernación, localizada en la calle de Abraham González número 78.

El diálogo está presidido por la titular de la dependencia federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el subsecretario de gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera; el secretario de educación pública, Mario Delgado y el director del ISSTE, Martí Batres Guadarrama.

De igual forma, una comisión de representantes de la CNTE formará parte de la mesa de diálogo “a fin de continuar la construcción de acuerdos mediante un intercambio respetuoso y directo” se informó en un comunicado de prensa difundido esta mañana.

“El Gobierno de México reitera que permanecen abiertos los canales institucionales para atender sus planteamientos, siempre en un marco de respeto, legalidad y búsqueda de consensos”.

La comunicación oficial volvió a hacer un llamado a la disidencia magisterial para “privilegiar la no confrontación, el diálogo y la vía institucional como mecanismos para avanzar en la atención de las demandas”, esto en beneficio de los estudiantes y la sociedad en general.

Reproducir Los maestros retomaron sus protestas este martes, con una marcha sobre Avenida Juárez el cierre de tramos de Reforma y Bucareli.

Adicionalmente se reportó que el pasado fin de semana tanto la SEGOB como la SEP a través de sus representantes “mantuvieron conversaciones con la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para garantizar condiciones de seguridad, atención en casos de emergencia y protección de sus compañeros y compañeras en las manifestaciones y actividades que realizan desde ayer en la Ciudad de México”.

Por su parte, el gobierno de la ciudad realizó una “inspección en la plancha del Zócalo con representantes de dicha sección, para que pudieran verificar la realización de maniobras de instalación de pantallas, estructuras metálicas mediante grandes grúas y otros equipos”.

Luego de dicha inspección y por sugerencias de protección civil “se les comunicó que representaba una situación de riesgo porque se realizarán actividades con grandes grupos de personas en ese sitio, por lo que se les plantearon diversas alternativas de lugares”, desglosó el boletín.