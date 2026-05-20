Aumentan a 17 mil 553 los casos de sarampión; suman 40 defunciones

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México ya sumó 17 mil 553 contagios y 40 muertes por sarampión, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud con corte al 19 de mayo.

La notificación de casos inició en febrero del año pasado, cuando se hizo oficial el brote de esta enfermedad viral en el país.

No obstante, la mayoría de los pacientes se confirmó en los primeros cinco meses de 2026, con un total de 10 mil 945 casos.

Los menores de 1 a 4 años de edad siguen siendo los más afectados.

En segundo lugar se ubicaron los niños de 5 a 9 años y, en tercer sitio, las personas de 25 a 29 años.

CDMX reporta 943 casos de sarampión

En lo que va del año, Jalisco, la Ciudad de México y Chiapas son las tres entidades que han concentrado el mayor número de pacientes.

En el desglose, con 6 mil 171 contagios, la entidad jalisciense se mantuvo en el primer lugar de la lista.

Le siguió la capital del país, con 943 casos, y en tercer lugar la entidad chiapaneca, con 809.

Hasta el momento, las 32 entidades federativas han reportado contagios. Con respecto a los municipios que han tenido presencia de sarampión, el número aumentó a 489.

Suman 40 fallecimientos por sarampión

La autoridad sanitaria informó que la cifra total acumulada de muertes durante el periodo 2025-2026 se ubicó en 40.

Las 11 entidades que notificaron fallecimientos fueron:

Chihuahua: 21

Jalisco: 5

Ciudad de México: 3

Zacatecas: 3

Durango: 2

Sonora: 1

Michoacán: 1

Tlaxcala: 1

Chiapas: 1

Guerrero: 1

Sinaloa: 1

Ante este panorama, la Secretaría de Salud recordó a la población que durante mayo se realiza la Jornada Nacional de Vacunación, en la que, además de inmunizar contra el sarampión, se aplican todas las vacunas incluidas en la Cartilla Nacional de Salud.

Por tanto, la dependencia federal exhortó a la ciudadanía a revisar y completar sus esquemas de vacunación.

Reiteró que la inmunización contra el sarampión está dirigida principalmente a:

● Niños de 6 meses a 12 años, especialmente quienes no han iniciado o completado su esquema de vacunación.

● Personas de 13 a 49 años que no se han vacunado contra el sarampión o no cuentan con su segunda dosis.