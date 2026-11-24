La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que en su reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, no se pidió la cesión de un panda para México, sino que se planteó la posibilidad de participar en el programa de reproducción de esa especie con una pareja de especímenes.

Recordó que en los años ochenta el gobierno de China entregó a México una pareja de pandas que tuvo descendencia en su cautiverio, en el Zoológico del Bosque de Chapultepec.

Ahora el esquema de cesión de especímenes se ha modificado, apuntó.

“Ahora China no regala ejemplares y no los presta. Y además es en una misión mucho más allá de la propia amistad, es la conservación de una especie. Entonces, por eso fue la razón de decir que si había oportunidad el próximo año que se celebran los 55 años de las relaciones, si había la posibilidad de que pudieran prestar a una pareja o a un panda, dada la edad avanzada de la panda que queda aquí en el zoológico de Chapultepec, a lo cual dijo que sí lo iban a revisar”, puntualizó la titular del Ejecutivo.

Dijo que el presidente chino tenía claro que la panda Xin Xin, que vive en el Zoológico de Chapultepec, nació en 1990 y está en la etapa final de su vida, por lo que dijo que analizará la petición del gobierno de México de tener una pareja de pandas en un programa de reproducción vigilado por el gobierno chino.