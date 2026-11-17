El gobierno capitalino formalizó nuevamente la intención de recibir un nuevo ejemplar de panda destinado al Zoológico de Chapultepec, esto después de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que pidió un segundo panda a China.

La solicitud cobra relevancia luego de que Xin Xin, actual habitante del recinto, alcanzara los 36 años de edad, lo que supera el promedio de longevidad de su especie, así como por el reciente encuentro diplomático entre la presidenta de la República y el mandatario chino.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ratificó el respaldo total de su administración a esta iniciativa bilateral y reveló que ha realizado gestiones directas ante la representación diplomática del país asiático para concretar el relevo.

Nacida en Chapultepec en 1990, Xin Xin es hija de la recordada panda Tohuí Foto: Especial

En dos ocasiones públicamente le he pedido al embajador de China que nos ayude a tener otro ejemplar de panda en la ciudad", dijo la mandataria local al detallar el avance de las negociaciones.

De acuerdo con la titular del Ejecutivo capitalino, la urgencia de asegurar la llegada de un nuevo panda responde al ciclo biológico de Xin Xin, cuya avanzada edad demanda prever la continuidad del programa de conservación en la capital.

Brugada destacó el profundo vínculo afectivo que el ejemplar mantiene con la población, ya que cada año decenas de miles de capitalinos y turistas acuden al bosque de Chapultepec para celebrar su aniversario.

Asimismo, la mandataria garantizó que el Zoológico de Chapultepec cuenta con la infraestructura adecuada, personal especializado y protocolos veterinarios necesarios para recibir y brindar cuidados óptimos a un nuevo inquilino.

Foto: Especial

Sería maravilloso poder contar con otro ejemplar; estamos solicitándolo y tenemos todas las condiciones para cuidarlos muy bien y garantizar que nuestra población siga teniendo un lugar donde puedan ver a los osos panda", afirmó Brugada.

Finalmente, la jefa de Gobierno manifestó su confianza en obtener una respuesta favorable por parte de Beijing, destacó que el arribo de un nuevo panda representaría una noticia de gran relevancia social y consolidaría la histórica relación de amistad entre México y China, iniciada hace décadas con la llegada de los primeros ejemplares al país.