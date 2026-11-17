Al término de su encuentro bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum Pardo calificó la reunión como "muy cordial y de mucha colaboración", anunció el impulso a una relación aún más estrecha entre ambas naciones y reveló que solicitó formalmente la cesión de un panda para el Zoológico de Chapultepec.

De acuerdo con lo detallado por la jefa del Ejecutivo federal tras dialogar con el líder chino y su gabinete, la petición ocurre en la antesala de que México y la República Popular China celebren el próximo año 55 años de relaciones diplomáticas.