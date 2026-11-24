Gracias al repunte en la industria de la construcción, específicamente en el ramo de la vivienda, la economía del país ha mejorado en el segundo semestre de 2026, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en la rueda de prensa matutina.

En las pantallas de apoyo en la rueda de prensa presentó las estadísticas que dio a conocer el INEGI sobre la actividad económica del país, donde también han crecido la construcción de infraestructura, reiteró Sheinbaum.

“Bueno, 15.7 por ciento construcción; personal ocupado, 1.6 por ciento; horas trabajadas, 2.2 por ciento de incremento; y remuneraciones medias reales, 1.3 por ciento de incremento. Entonces, está creciendo la economía y es producto de la obra pública, de la vivienda, del esquema de inversiones mixtas que definimos y también del incremento de la producción manufacturera, particularmente en electrónica”, detalló Sheinbaum.

Destacó que también se espera que haya un repunte en la inversión extranjera directa, que dará a conocer la Secretaría de Economía.

“Hoy va a salir el (dato) de inversión extranjera directa. Les adelanto que de nuevo es récord de inversión extranjera directa en el país”, comentó la presidenta.

Sheinbaum reiteró que desde el inicio de 2026 aseguró que el segundo semestre del año registraría un mejor desempeño en la actividad económica mexicana.