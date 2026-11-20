La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 marca una nueva era en la relación entre México y China, aunque descartó firmar un tratado de libre comercio con el país asiático.

No es nuestro interés avanzar en un tratado de libre comercio, pero sí avanzar en la cooperación en distintos ámbitos, y por eso los memorándums de entendimiento que se firmaron en esta visita y que vamos a seguir desarrollando en el futuro próximo”, indicó desde Shenzhen.

La mandataria consideró que la nueva relación con la nación oriental permitirá a México aprender de los avances del país asiático.

México y China firmaron memorándums de cooperación en medio ambiente, energía, ciencia y educación.

En el cierre de actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2026, la mandataria afirmó que la relación con Estados Unidos no se verá afectada por los lazos con el gigante asiático. Foto: Especial.

Sheinbaum también aseguró que la relación con China no causará conflicto con Estados Unidos, ya que nuestro país mantiene una fuerte integración comercial con el vecino del norte, que se traduce en 600 mil millones de dólares en exportaciones.

Asimismo, adelantó que buscará cerrar un acuerdo comercial con Estados Unidos en diciembre en Mar-a-Lago, tras lograr avances con el mandatario Donald Trump sobre aranceles en autos, acero y aluminio.

En su último día de gira, la jefa del Ejecutivo se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y los jefes de Estado de Australia, Anthony Albanese; Singapur, Lawrence Wong, y Perú, Keiko Fujimori.

Amplían cooperación, pero no en lo comercial; termina gira por china

Desde Shenzhen, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró ayer que su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 marca una nueva era en la relación entre México y China.

Sin embargo, descartó establecer un tratado comercial con el país asiático.

Por el momento no tenemos pensado un acuerdo de libre comercio con China. México exporta a Estados Unidos 600 mil millones de dólares, e importamos de China alrededor de 200 mil millones. Es decir, ya tenemos una relación comercial muy grande”, expresó.

Entonces, no es nuestro interés avanzar en un tratado de libre comercio, pero sí en avanzar en la cooperación en distintos ámbitos, y por eso los memorándums de entendimiento que se firmaron en esta visita y que vamos a seguir desarrollando en el futuro próximo”.

Al dar un balance de sus actividades, la mandataria aseguró que no habrá conflicto con Estados Unidos por la nueva relación con China.

Foto: Especial.

Explicó que los acuerdos se basan en mayor cooperación en materia de salud, energía, investigación científica, turismo y medio ambiente.

No va a afectar la relación de México con EU. Nosotros tenemos, como saben, un tratado comercial con EU. La integración económica de México y EU es muy grande. Lo que deseamos es una mayor cooperación con China en distintos temas, como ya escucharon, desde la investigación científica hasta el turismo y todo lo que tiene que ver con esta colaboración”, argumentó.

La jefa del Ejecutivo consideró que la nueva era permitirá a México aprender de los avances del país asiático.

Adelantó que el memorándum de salud está próximo a suscribirse, así como la ratificación de la cooperación turística.

Mientras tanto, se firmaron memorándums de entendimiento en medio ambiente, energía, ciencia y cooperación internacional.

Acuerdos de México y China en salud, energía y ciencia

El secretario de Salud, David Kershenobich, detalló que con el memorándum próximo a firmarse, el personal de salud podrá capacitarse en medicina tradicional y alópata, y en el uso de inteligencia artificial.

El canciller Roberto Velasco informó que las cancillerías de México y China firmaron un memorándum de cooperación internacional, particularmente en materia educativa, de ciencia e innovación.

Excélsior / Presidencia

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, informó que se acordó la cooperación técnica para formar capacidades especializadas en proyectos de generación eléctrica en tecnología termosolar.

El gobierno de China ayudará en la instalación de una planta termosolar en México.

También apoyará en un mayor aprovechamiento de la energía geotérmica.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, detalló que con el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China se colaborará en el saneamiento de ríos, el manejo de residuos sólidos y la conservación de la biodiversidad.

México y China impulsarán intercambio científico y turístico

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, informó que se acordó el intercambio por un año de jóvenes mexicanos y chinos para trabajar en IA y supercómputo.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, puntualizó que se ratificó la cooperación turística a través de 36 hermanamientos.

Se prevé que entre 2027 y 2028 se declare el Año del Turismo México y China, por la celebración de los 55 años de relación entre ambos países.

La presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump conversan en Shenzhen, China, previo al banquete de la Cumbre APEC 2026. Especial

Acuerdo comercial final con EU, en el G-20 en diciembre

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó ayer que buscará concretar un acuerdo comercial con Estados Unidos en diciembre próximo, cuando participe en el G20, el principal foro internacional de cooperación económica, financiera y política.

Dijo que se reunirá con su homólogo estadunidense Donald Trump en Mar-a-Lago.

Al calificar como exitosa su gira por China, destacó los avances en las negociaciones comerciales con Washington.

Precisó que son particularmente en materia de barreras no arancelarias y reducción de aranceles para vehículos, acero, aluminio y sus derivados.

Aseguró que el encuentro con el mandatario estadunidense fue cordial y que permitió avanzar en asuntos que ambos gobiernos han trabajado durante los últimos meses.

Por ello, existe la expectativa de alcanzar un entendimiento más definitivo antes de que concluya el año.

Ha sido una gira muy productiva y muy exitosa para México. Tuvimos diversas reuniones bilaterales.

Fue una muy buena reunión con el presidente Trump. Hemos avanzado mucho en varios temas que hemos venido trabajando con relación a lo que llaman ellos barreras no arancelarias y el interés que tenemos en reducción de aranceles en vehículos, acero, aluminio y sus derivados. Fue una reunión muy cordial. Quedamos de reunirnos nuevamente en Mar-a-Lago y si es posible cerrar un acuerdo entre Estados Unidos y México”, expresó.

Sheinbaum subrayó que existe una estrecha integración económica entre México y Estados Unidos, su principal socio comercial.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que México presentó su posición respecto al futuro de toda la cuenca Asia-Pacífico en materia económica y comercial.

Estabilidad estratégica

La mandataria celebró el encuentro entre los presidentes de EU, Rusia y China.

“Muy importante la reunión entre el presidente Putin, el presidente Xi y el presidente Trump. Celebramos que haya ocurrido esta reunión, que se haya llevado a cabo. Y también celebramos una visión de paz y prosperidad para todo el mundo”, planteó.

Sheinbaum destacó los resultados de su agenda internacional y explicó los alcances de los acercamientos con China, Estados Unidos y otras naciones. Foto: Especial.

Nos vamos satisfechos, aseguran

Tras su participación en el foro APEC 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó ayer como muy provechosa su gira por Asia.

Nos vamos muy satisfechos”, dijo desde Shenzhen. “Representar al pueblo de México es un privilegio”.

Destacó que en el APEC CEO Summit 2026 pudo compartir la visión de la cooperación para el desarrollo, al igual que en la XXXIII Reunión de Líderes.

Informó que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, habló positivamente del desempeño de la economía mexicana.

Ha sido una gira sumamente exitosa, tanto en la relación con China como con todos los países”, celebró.

Se reunió con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, y con su homóloga de Perú, Keiko Fujimori.

*mcam