Los empresarios mexicanos impulsarán una agenda centrada en integración regional, reglas claras, innovación, inteligencia artificial y confianza, afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, en un encuentro entre empresarios asistentes a la Cumbre de la APEC en China y la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Primero, la integración regional de participar en la región de Asia Pacífico, integrados y resolver y ganar juntos. Segundo tema, que tiene que ver con las regulaciones, pero que haya reglas claras y que estas reglas no cambien. Tercero, que tiene que ver con la innovación. fundamental, la inteligencia artificial y sus ventajas, mitigar los riesgos”, expuso Medina Mora ante la presidenta Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

A través de las redes sociales del CCE, se estableció que el objetivo de la participación de los empresarios mexicanos en la Cumbre de la APEC ha sido el “fortalecer los vínculos comerciales, atraer inversiones y posicionar a México como un socio estratégico en las cadenas globales de valor”.

De acuerdo con el CCE, los empresarios nacionales buscan “sumar esfuerzos entre gobierno y sector privado para abrir nuevas oportunidades comerciales y de inversión”.