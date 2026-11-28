La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Sistema Nacional de Refinación alcanzó un procesamiento de 1.45 millones de barriles diarios.

Al dar el banderazo de instalación de las plataformas marítimas de las Refinerías Dos Bocas, la jefa del Ejecutivo explicó que esta capacidad permitió subsidiar los precios de los combustibles y evitar que este año la gasolina alcanzara los 30 pesos por litro y el diésel los 35.5 pesos.

“Si no se hubiese construido la refinería Dos Bocas y adquirido Deer Park, este año el precio de la gasolina hubiese llegado a 30 pesos y el precio del diésel a 35.5 pesos el litro. Pudimos subsidiar el precio de los combustibles gracias a que estamos produciendo combustibles a través de Petróleos Mexicanos”, expresó.

La mandataria federal informó que la planta de urea ubicada en Escolín, Poza Rica, Veracruz, registra un 30 % de avance en su construcción, con el objetivo de sustituir importaciones y fortalecer tanto la soberanía energética como la alimentaria.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en 2026 Pemex cerrará con su nivel de deuda más bajo en años, al pasar de 90 mil millones de dólares a menos de 70 mil millones de dólares.