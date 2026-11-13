Aseguran que Pemex protege al país de tarifazos

La titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González, aseguró ayer que México no sufre el aumento de precios en materia energética a nivel internacional, porque “la estrategia que estamos desarrollando fortalece la capacidad del país para hacer frente a la volatilidad internacional a fenómenos naturales y a conflictos geopolíticos”.

Aquí controlamos la inflación debido a que fortalecimos a Petróleos Mexicanos (Pemex) y estamos produciendo más combustibles”, afirmó.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Energía del Senado, resaltó que “hoy el sector energético vuelve a estar bajo la conducción del pueblo y vuelve a ser un pilar del desarrollo nacional, con empresas públicas fuertes, con una planeación que da rumbo al sector y con una decidida transición hacia energías renovables. Aún hay retos enormes, hay resistencias poderosas, pero también estamos avanzando muy, muy rápido”.

Garantizó también que en el fracking que se desarrollará en México para la extracción de gas natural en ningún momento pondrá en riesgo el agua potable.

Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, ayer en la comparecencia en el Senado. Cuartoscuro

Destacó que a final del sexenio todos los hogares del país tendrán energía eléctrica, la cual es ahora “más barata”.

Aseguró que en materia petrolera, Pemex está fortalecido, tienen mejor estabilidad financiera y la producción se elevó.

Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, el procesamiento en las refinerías del país creció casi 20% respecto del año anterior, al pasar de 925 mil barriles diarios a un millón 107 mil barriles diarios. Y el día de ayer (miércoles), quiero informar que Pemex informó, a su vez, que alcanzamos el nivel más alto de producción desde 2013, con un millón 240 mil barriles diarios”, dijo.

Anunció que este año Pemex reducirá la quema de gas natural, porque es una demanda de la población; actualmente, quema 800 millones de pies cúbicos diarios, pero se modificarán sistemas para que se dejen de quemar 500 millones de pies cúbicos al día.

A pregunta expresa de varios senadores, con excepción de priistas y verdecologistas, que no asistieron, Luz Elena González abundó en la explicación de por qué a México no le afecta la presión de los precios internacionales de los hidrocarburos.

“Todos ustedes vieron cómo el mundo cambió por el cierre del estrecho de Ormuz y cómo impactó en muchos países y en el precio de los combustibles. En efecto, hace poco salieron resultados de petroleras y decían: ‘¿Por qué las privadas ganan y Pemex no gana?’, pues precisamente por la política que se decidió en el país. Si ustedes ven únicamente a Pemex, podrían decir: ‘¿Por qué no aprovechó los precios internacionales altísimos y comenzó a vender a los precios altísimos que están vendiendo todas las petroleras del mundo y todas las empresas en el mundo?’.

“Pues, porque nosotros tenemos un tema de protección al ingreso popular y a las familias. Y eso fue lo que hizo posible que en este país la inflación no creciera, como creció en el resto del mundo. El litro de diésel está en dos euros en Europa, porque subió. En Estados Unidos fue una de las razones de algunos de los temas en Texas, porque el precio de los energéticos se incrementó. Y en este país no se incrementó en esta crisis”, planteó.

Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, con Higinio Martínez Miranda. Andrea Murcia Monsivais

Resaltó que “eso es gracias a Pemex y eso es gracias a que tenemos una refirnería, como Dos Bocas, que el día de hoy está produciendo más de 270 mil barriles, millones de barriles diarios (sic) y eso nos permite tener libertad para controlar los precios de nuestros combustibles.

“Dos Bocas o La Olmeca, es hoy la refinería que más produce en el país. ¿Cuál es su capacidad máxima? 340, en efecto, 340, y va incrementanto paso a paso hasta llegar”, sostuvo.

“Sí ha habido problemas, pero en el arranque de cualquier refinería se presentan problemas, lo importante es que ahí va, y si no estuviera produciendo los 270 mil barriles, sí hubiera afectado la inflación del país”, detalló.