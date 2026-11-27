La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el inicio de operaciones de una planta de aprovechamiento de gas natural y del gasoducto de 52 kilómetros de longitud que va del Campo Ixachi a la Estación de Recolección de Gas Playuela, en Veracruz.

La Jefa del Ejecutivo destacó que la obra de Pemex permitirá el máximo aprovechamiento del gas de este yacimiento, que produce mil 12 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) de gas y 133 mil barriles diarios de condensado.

“Estamos trabajando en un diseño para que Pemex pueda, con beneficio para Pemex y para el pueblo de México, hacer contratos mixtos, como es este caso, para poder producir petróleo, producir gas, pero poniendo por encima de todo a las y los trabajadores petroleros. ¿Cómo se llama eso? Soberanía nacional, soberanía energética. Esa es nuestra visión: seguir haciendo de México el mejor país del mundo”, informó.

La Presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que los gobiernos de la 4T fortalecen a Pemex y CFE. Recordó que se revirtió la Reforma Energética de 2013 estableciendo en la Constitución que Petróleos Mexicanos tiene prioridad por encima de cualquier empresa privada y se disminuyó su deuda en 20 mil millones de dólares, al pasar de 90 mil mdd a 70 mil millones de dólares.

Especial

La Jefa del Ejecutivo aseguró que las decisiones del expresidente Andrés Manuel López Obrador (construir la Refinería Dos Bocas y comprar la refinería Deer Park) permitieron que gasolina hubiese llegado a 30 pesos y del diésel a 35 pesos.

En su intervención, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, resaltó que el campo petrolero Ixachi produce mil millones de pies cúbicos de gas diarios y no todo se aprovechaba correctamente.

La funcionaria federal explicó que el energético que se transportará a través de este gasoducto de 30 pulgadas de diámetro servirá también para el fortalecimiento de la CFE, ya que se va a inyectar al Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS).

Por último, el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, estimó que, al cierre del año, con esta obra y otras acciones se reducirá en alrededor de 95% el gas que no se aprovechaba en el sur de Veracruz.

Carpio Fragoso informó que en los próximos meses se seguirá desarrollando infraestructura en asociación mixta para sumar 29 mil barriles diarios de condensado y 243 mil millones de pies cúbicos de gas.

El funcionario federal señaló que Pemex produce cerca de 5 mil millones de pies cúbicos diarios de gas, lo que representa 10% más que el año anterior.